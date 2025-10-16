Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
16. 10. 2025,
11.32

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
spodnje perilo manekenke modna revija Victoria's Secret

Četrtek, 16. 10. 2025, 11.32

0 minut

Modna revija Victoria's Secret 2025

V devetem mesecu nosečnosti hodila po najbolj seksi modni brvi na svetu #foto

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Victoria's Secret 2025 | Pred nekaj meseci je manekenka Jasmine Tookes razkrila, da je noseča, zdaj pa je svoj nosečniški trebušček pokazala tudi na modni brvi. | Foto Profimedia

Pred nekaj meseci je manekenka Jasmine Tookes razkrila, da je noseča, zdaj pa je svoj nosečniški trebušček pokazala tudi na modni brvi.

Foto: Profimedia

Po modni pisti ene najbolj seksi modnih revij na svetu so se sinoči znova sprehodili t. i. Viktorijini angelčki. Slavne manekenke, kot so Adriana Lima, Alessandra Ambrosio ter Gigi in Bella Hadid, so zablestele v spodnjem perilu priznane modne znamke, videzu pa dodale znamenita krila vseh oblik. Revijo so tokrat odprli spektakularno kot še nikoli, prva se je po brvi sprehodila manekenka Jasmine Tookes, ki je v devetem mesecu nosečnosti.

Med dogodkom, ki so ga zaznamovale bleščice, napete trebušne mišice in visoke pete, so se po modni brvi sprehodili znani obrazi, kot so Candice SwanepoelAshley GrahamBehati PrinslooStella MaxwellIrina Shayk in Barbara Palvin, kot tudi nekatera nova imena, vključno s košarkarico Angel Reese, ki se je v zgodovino zapisala kot prva profesionalna športnica, ki je postala Viktorijin angelček. Svoj debi je doživela tudi 24-letna Iris Law, hči igralca Juda Lawa.

Številna presenečenja

Mlajša izmed sester Hadid je s svojim prihodom na modno brv presenetila marsikoga. Pred slabim mesecem se je namreč oglasila iz bolnišnice, kjer je morala prestati operacijo zaradi lymske borelioze, ki so ji jo diagnosticirali pri 16 letih.

Bella Hadid je zablestela v rdečem spodnjem perilu. | Foto: Reuters Bella Hadid je zablestela v rdečem spodnjem perilu. Foto: Reuters

Kljub številnim izkušnjam iz sveta mode in manekenstva si je Emily Ratajkowski krila in spodnje perilo znamke Victoria's Secret nadela prvič.

Emily Ratajkowski je z modno znamko že sodelovala, letos pa je prvič stopila tudi na modno brv. | Foto: Reuters Emily Ratajkowski je z modno znamko že sodelovala, letos pa je prvič stopila tudi na modno brv. Foto: Reuters

Modni dogodek je tokrat potekal v New Yorku, z glasbenimi nastopi pa so ga popestrile pevki Madison Beer in Karol G, raperka Missy Elliot ter dekliška skupina Twice.

Candice Swanepoel velja že za veteranko, znamenita krila si je prvič nadela leta 2009. | Foto: Reuters Candice Swanepoel velja že za veteranko, znamenita krila si je prvič nadela leta 2009. Foto: Reuters

Več utrinkov z letošnje modne revije Victoria's Secret:

Fotogalerija
1
 / 15

Preberite tudi: 

thumb
Trendi Usodna Slovenka nas je pustila brez besed
Victoria's Secret
Trendi V Ljubljani bodo odprli trgovino Victoria's Secret
VSFS24
Trendi Victoria’s Secret: spektakularna vrnitev slavne modne revije
spodnje perilo manekenke modna revija Victoria's Secret
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.