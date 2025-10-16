V devetem mesecu nosečnosti hodila po najbolj seksi modni brvi na svetu #foto

Po modni pisti ene najbolj seksi modnih revij na svetu so se sinoči znova sprehodili t. i. Viktorijini angelčki. Slavne manekenke, kot so Adriana Lima, Alessandra Ambrosio ter Gigi in Bella Hadid, so zablestele v spodnjem perilu priznane modne znamke, videzu pa dodale znamenita krila vseh oblik. Revijo so tokrat odprli spektakularno kot še nikoli, prva se je po brvi sprehodila manekenka Jasmine Tookes, ki je v devetem mesecu nosečnosti.

Med dogodkom, ki so ga zaznamovale bleščice, napete trebušne mišice in visoke pete, so se po modni brvi sprehodili znani obrazi, kot so Candice Swanepoel, Ashley Graham, Behati Prinsloo, Stella Maxwell, Irina Shayk in Barbara Palvin, kot tudi nekatera nova imena, vključno s košarkarico Angel Reese, ki se je v zgodovino zapisala kot prva profesionalna športnica, ki je postala Viktorijin angelček. Svoj debi je doživela tudi 24-letna Iris Law, hči igralca Juda Lawa.

Številna presenečenja

Mlajša izmed sester Hadid je s svojim prihodom na modno brv presenetila marsikoga. Pred slabim mesecem se je namreč oglasila iz bolnišnice, kjer je morala prestati operacijo zaradi lymske borelioze, ki so ji jo diagnosticirali pri 16 letih.

Bella Hadid je zablestela v rdečem spodnjem perilu. Foto: Reuters

Kljub številnim izkušnjam iz sveta mode in manekenstva si je Emily Ratajkowski krila in spodnje perilo znamke Victoria's Secret nadela prvič.

Emily Ratajkowski je z modno znamko že sodelovala, letos pa je prvič stopila tudi na modno brv. Foto: Reuters

Modni dogodek je tokrat potekal v New Yorku, z glasbenimi nastopi pa so ga popestrile pevki Madison Beer in Karol G, raperka Missy Elliot ter dekliška skupina Twice.

Candice Swanepoel velja že za veteranko, znamenita krila si je prvič nadela leta 2009. Foto: Reuters

Več utrinkov z letošnje modne revije Victoria's Secret:

