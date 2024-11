Po družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek z Islamske univerze Azad v Teheranu, kjer je študentka, domnevno kritična do strogih pravil glede nošnje hijaba, odvrgla vsa oblačila razen spodnjega perila in se razgaljena sprehajala po univerzitetnem kampusu. Študentko naj bi aretirali, po poročanju lokalnih z univerzo povezanih medijev pa so jo sprejeli v psihiatrično obravnavo.

Kot je na družbenih omrežjih sporočila organizacija za zaščito človekovih pravic Amnesty Iran, je študentka na kampusu univerze skoraj vsa oblačila razen spodnjega perila slekla protestno zaradi obravnave, ki je je bila deležna s strani osebja univerze in tako imenovane iranske moralne policije.

Po navedbah Amnesty Iran so študentko v soboto nasilno aretirali, ker naj ne bi spoštovala strogih pravil Islamske univerze Azad glede oblačenja študentk - natančneje pravil o nošnji hijaba.

Na družbenih omrežjih so po objavi videoposnetka z Islamske univerze Azad mnogi izrazili zaskrbljenost, da iransko študentko čaka strašna usoda. Foto: Posnetek zaslona

Oblasti pozivajo, naj jo zaščitijo pred mučenjem

Pri Amnesty Iran so še opozorili na potrebo po preiskavi informacij, da naj bi bila študentka med obravnavo s strani iranskih državnih organov žrtev nasilna, tudi spolnega, in oblasti pozvali, naj jo zaščitijo pred morebitnim mučenjem ter ji omogočijo dostop do pravne pomoči in družine.

Znani so primeri, ko so bile iranska dekleta in ženske zaradi (domnevnega) neupoštevanja pravil oblačenja žrtve nasilja s strani iranske moralne policije. Konec oktobra lani je v Teheranu po mesecu dni, preživetem v komi, celo umrlo komaj 16-letno dekle, ki so jo pripadniki iranske moralne policije na vlaku teheranske podzemne železnice pretepli tako zelo, da so ji zadali usodne poškodbe.

Z Islamsko univerzo Azad povezani lokalni mediji so v soboto sicer poročali, da naj bi študentko po incidentu na kampusu univerze sprejeli v psihiatrično obravnavo.