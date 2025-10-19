Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Taja Kaja Cekuta

Nina Grilc Katarina Čas modni oblikovalci moda ljubljanski teden mode LJFW

Katarina Čas navdušena nad tretjim dnem LJFW: "Tako živahno še ni bilo, komaj sem dobila sedež!"

Katarina Čas v družbi Tomaža Miheliča.

Foto: Sandi Fišer

Katarina Čas v družbi Tomaža Miheliča.

Foto: Sandi Fišer

Tretji dan ljubljanskega tedna mode nas je zopet navdušil. Potekal je v znamenju umetnosti, drznih idej in čezmejnega sodelovanja. Dnevni ritem so narekovale razstave, avtorske modne revije in zvečer vrhunec regionalnih kolekcij, ki so znova dokazale, da slovenska modna scena raste v kakovosti, svežini in prepoznavnosti. Dogajanje je tudi tokrat privabilo številne znane obraze, med njimi igralko Katarino Čas in letošnjo femme fatale Nino Grilc, ki sta modno dogajanje spremljali z velikim navdušenjem.

Katarina Čas je priznala, da jo je letošnja edicija še posebej navdušila: "Zelo mi je všeč in zdi se mi, da je bolj živo kot kdajkoli. Zelo težko je bilo recimo dobiti sedež, kar je prvič, in to je pozitiven znak. Slovenska modna scena in podmladek se dobro razvijata," je povedala igralka.

Katarina Čas v elegantnem črnem stajlingu, ki je očaral že na prvi pogled. Foto: Sandi Fišer

Navdušenja ni skrivala niti Nina Grilc: "Vsi ljubitelji mode se tu zberemo na kupu, srečaš veliko ljudi, ki jih sicer nimaš priložnosti srečati, in vse to v duhu mode. Letos mi je všeč, da ni poudarek le na modi, temveč tudi na trajnosti, okolju in družbenem dogajanju. To je priložnost, da začutimo čas, v katerem živimo tudi skozi modo," je dodala.

Nino Grilc je letošnji teden mode navdušil s poudarkom na trajnosti in okolju. Foto: Sandi Fišer

Modni večer je zaznamovala kreacija, o kateri se je po koncu revije še dolgo govorilo. Ko je manekenka v elegantni, a hkrati drzni obleki oblikovalca Matica Velarja stopila izza vogala, je v trenutku pritegnila pozornost celotne dvorane. S prefinjenim prepletom klasičnih linij in sodobnih materialov je Veler znova dokazal, da zna ustvariti kos, ki preseže modno estetiko in postane trenutek umetnosti sam zase.

To je obleka, o kateri so vsi govorili. Foto: Jure Makovec

Na tretji dan LJFW so se predstavili še oblikovalci Draž, Ponorelii, Jona Bednjanec, JKH Identity × Ana Cajhen, FD – Fakulteta za dizajn (študentska revija), Medle, Spill the T., Brencha, MNKCL, Ludus, Æmona, Martin Kaluža in Tanja Zorn. Dogajanje je sklenil BFW Collective Show, v okviru katerega so se predstavili še oblikovalci iz Srbije in s tem znova utrdili partnerski dialog med ljubljanskim in beograjskim tednom mode.

