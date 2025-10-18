Od Ljubljanskega tedna mode do Chanela: Pia Bernjak odkrito o manekenstvu

Pot Pie Bernjak v svet mode se je začela povsem spontano, doma, s fotoaparatom in podporo mame. Iz domačih fotografij, ki jih je sama poslala modnim agencijam, se je hitro razvila zgodba, ki jo je popeljala na Ljubljanski teden mode, nato pa še dlje, vse do sodelovanja s prestižno modno znamko Chanel in poziranja za kampanjo njihovega nakita. Kljub glamurju modne industrije Pia ostaja z nogami trdno na tleh, več o svojem delu pa nam je razkrila v pogovoru.

S katerim oblikovalcem ali blagovno znamko ste do zdaj najraje sodelovali?

V najlepšem spominu mi je ostalo sodelovanje z znamko Chanel. To priložnost sem dobila prek agencije iz Pariza in lahko rečem, da sem imela veliko srečo z agentko, ki je verjela vame. Pozirala sem s Chanelovim nakitom in izkušnja je bila zares sanjska. Vse je bilo dovršeno, profesionalno in prefinjeno. Čutilo se je, da gre za znamko z dolgoletno tradicijo in izjemnim spoštovanjem do detajlov.

Pia Bernjak v kampanji za Chanel Foto: arhiv Pie Bernjak

Kako se spoprijemate s pritiski glede videza in nenehnim primerjanjem v modni industriji?

Primerjanje je v svetu manekenstva stalnica. Za vsako delo se prijavi na stotine deklet, na koncu pa izberejo eno. Na začetku sem to težko sprejemala, ker sem precej občutljiva. Pomagali sta mi družina in oseba, ki me spremlja že od začetka moje poti. Sčasoma se naučiš, da te takšne stvari ne prizadenejo več. Najbolj pa me je prizemljil sin, on mi je pokazal, da zunanji videz ni tisto, kar res šteje. Tako sem našla višji pomen življenja in zanj sem neskončno hvaležna.

Kako skrbite za svoje telo in um med intenzivnimi obdobji snemanj ali revij?

Zame je rutina ključna in začne se z zajtrkom, ki ga nikoli ne izpustim. Med samim delom pa imamo vedno poskrbljeno za zdravo hrano. Vsak pa ima drugačne navade, zato je težko govoriti v množini. Sama prisegam na uravnoteženo prehrano in redno gibanje, kar me ohranja telesno in duševno stabilno.

"Sin mi je pokazal, da zunanji videz ni tisto, kar res šteje." Foto: arhiv Pie Bernjak

Se vam zdi, da se je v zadnjih letih pogled na idealno telo v modni industriji spremenil?

Vsako telo je lepo, a realno gledano se ideali v modni industriji še vedno precej ohranjajo. Včasih se kampanje zavestno odločijo za odmik od standardov, a na splošno se še vedno pričakuje določen videz, ki vključuje popolne mere bokov in podobno. Blagovne znamke in oblikovalci imajo jasno predstavo, kaj iščejo, in če želiš delo, moraš temu v celoti ustrezati.

Kaj vas pri delu manekenke najbolj navdihuje in motivira?

Vsekakor ljudje, ki jih imam okoli sebe. V modnem svetu je prisotne veliko kreativnosti in že to me navdihuje. To ni poklic, pri katerem si zaprt v pisarni, saj si vsak dan v novi vlogi, na novih lokacijah in z novimi pričakovanji. Prav zato je pomembno, da imaš ob sebi prave ljudi, ki te razumejo in podpirajo.

"Velikokrat se srečaš z zavrnitvami in dvomi, a pomembno je, da verjameš vase in greš naprej z dvignjeno glavo." Foto: arhiv Pie Bernjak

Kako bi opisali svoj osebni slog, ko niste na modni pisti ali pred kamero?

Zdaj, ko sem mama, prisegam na preprostost in udobje. Kadar pa imam priložnost in varstvo za otroka, se rada uredim in izberem kaj bolj elegantnega. Moda je zame še vedno strast, a sem danes pri izbiri bolj praktična, saj je moje življenje precej aktivno.

Kako bi domačo modno sceno primerjali z mednarodno?

Slovenska modna scena je po mojem mnenju zelo profesionalna in primerljiva s tujino. Hkrati pa tu čutim domačnost, toplino in povezanost, kar mi da novo energijo in zagon za naprej. Ljubljanski teden mode je iz leta v leto boljši, bolj organiziran in navdihujoč, zato sem ponosna, da sem lahko del te zgodbe.

Pot Pie Bernjak se je začela na domači modni sceni, zato vedno znova rada sodeluje na LJFW. Foto: Slavica Veselinović

Imate kakšen poseben spomin na Ljubljanski teden mode, ki vam je ostal v srcu?

Seveda, moja zgodba z LJFW se je začela že pred približno desetimi leti. Spominjam se svoje prve revije, bila sem neverjetno živčna, a energija v zaodrju, adrenalin in podpora ekipe so mi dali samozavest, ki jo imam danes.

Kaj bi svetovali mladim dekletom, ki si želijo začeti manekensko kariero?

Naj bodo vztrajna. Pot ni vedno lahka, saj se velikokrat srečaš z zavrnitvami in dvomi, a pomembno je, da verjameš vase in greš naprej z dvignjeno glavo. Svet je velik, priložnosti je ogromno in verjamem, da se za vsako dekle, ki je predano in iskreno, najde pravi trenutek.

"Ljubljanski teden mode je iz leta v leto boljši, bolj organiziran in navdihujoč, zato sem ponosna, da sem lahko del te zgodbe." Foto: Slavica Veselinović

