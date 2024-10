Priznana slovenska modna oblikovalka Maja Štamol letos obeležuje 20. obletnico svojega modnega oblikovanja. Pot, ki jo je pripeljala do tega, kar je zdaj, ni bila lahka. Potrebni so bili trdo delo, predanost in ljubezen. Poleg zmag in lepih trenutkov so se na poti pojavljale tudi ovire, na katere se je znala pravočasno odzvati in s tem obdržati svojo blagovno znamko. Letos je Ljubljanski teden mode prav poseben teden zanjo, saj bo njena modna revija zaključila celoten dogodek, ki se začne v ponedeljek.

Obeležujete 20 let modnega delovanja. Kako se je vaš oblikovalski slog razvil v tem času?

Mislim, da se moj slog ni bistveno spreminjal. Stranke ugotavljajo, da so moje obleke nosljive tudi po desetih ali 15 letih, saj so kakovostno izdelane, kroji pa brezčasni in unikatni.

Na začetku sem ustvarjala predvsem poročne in maturantske obleke, kasneje pa so prišle tudi dnevne, ko so stranke videle, da oblikujem obleke zase. Moj slog temelji na čistih linijah. Dolgo časa nisem marala barv, moji kosi so bili v večini črni, saj je to še vedno moja prva barva. Z leti pa so mi barve postale bolj všeč, saj pravijo, da pomladijo, in tudi zaradi trendov in dejstva, da na črnih oblačilih detajli niso bili vedno vidni.

"Kosi, ki so nosljivi več kot deset let." Foto: Gaja Hanuna

Kako bi primerjali slovensko modno oblikovanje pred 20 leti in danes?

Pred 20 leti ni bilo toliko možnosti za nakupovanje oblačil v trgovinah, zato smo bili oblikovalci bolj cenjeni. Maturantskih oblek nisi mogel kupiti kar v trgovini, danes pa sta ponudba v trgovinah in možnost izposoje veliko večji, kar je prineslo upad naročil. Pri poročnih oblekah se razmerje med tistimi, ki si jih izposojajo, in tistimi, ki jih dajo izdelati, ni veliko spremenilo, pri maturantskih oblekah pa je razlika precej opazna.

Splošno gledano je danes v trgovinah na voljo vse, kar si zaželiš. Vendar pa obstaja velika razlika med oblačili, izdelanimi po meri, in serijsko proizvedenimi nizkocenovnimi oblačili, tako v kakovosti kot ceni.

Ljubezen do modnega oblikovanja je bila pri Maji Štamol vedno prisotna. Foto: Gaja Hanuna

Ali ste se na svoji poti srečali s kakšnimi večjimi težavami? Kako ste jih premagali?

V 20 letih je bilo kar nekaj izzivov, še posebej ob gospodarskih krizah, ki so vplivale tudi na naš posel. Ljudje so postali varčnejši in manj naročevali, vendar sem se vedno pravočasno odzvala, da nismo padli v preveliko krizo. Včasih nas je bilo zaposlenih tudi pet, kar je bilo morda preveč. Ko je ena sodelavka šla v pokoj in je prišla kriza, smo se dogovorili, da ekipo zmanjšamo. Kljub temu sem z nekdanjimi sodelavkami še vedno v stikih, kar me veseli, saj so razumele situacijo.

Večji izziv je prišel s pandemijo covid-19. Veliko smo delali za dogodke, poroke in pevke, a med pandemijo tega dela ni bilo. Ponovno sem morala zmanjšati ekipo, čeprav so bile vse sodelavke izjemno predane. Vse smo reševali z razumevanjem, da bi ohranili blagovno znamko. Kljub težkim časom nisem želela odnehati, saj moda zame ni le posel, ampak strast. Če bi šlo samo za denar, bi verjetno že prej prenehala.

"Če bi šlo samo za denar, bi verjetno že prej prenehala." Foto: Gaja Hanuna

Vaše kreacije so znane po natančni izbiri materialov in pozornosti do detajlov. Kateri materiali so vam v zadnjem času najljubši?

Trudim se uporabljati kakovostne materiale, ki jih pridobivam od stalnih dobaviteljev iz Slovenije in Milana, saj se lahko zanesem na njihovo kakovost. Veliko uporabljam volno, bombaž in svilo, vendar pri dnevnih oblekah pogosto posežem po mešanicah viskoze, elastana in poliestra. Poliester se je skozi čas precej izboljšal – ni več takšen, kot je bil nekoč, ko koža ni dihala.

Te mešanice so praktične, saj stranke pogosto želijo svilo, a ko razložim, da jo je treba nositi v čistilnico in ustrezno vzdrževati, navdušenje pogosto popusti. Poliester in podobni materiali so zato bolj priljubljeni pri ženskah, ki veliko potujejo, saj se oblačila ne mečkajo in so enostavna za vzdrževanje – preprosto jih operejo, obesijo in oblečejo. Kljub temu te tkanine predstavljajo le del mojega ustvarjanja.

"Svojim dobaviteljem zaupam in se zanesem na njihovo kakovost." Foto: Gaja Hanuna

Velik del vašega dela so tudi unikatna naročila za posebne priložnosti. Kako pri takih naročilih najdete ravnotežje med svojo vizijo in željami naročnice?

K meni velikokrat prihajajo neveste, maturantke in tudi znane osebnosti, ki potrebujejo obleke za posebne priložnosti. Vedno najprej poslušam želje stranke, nato pa skupaj pomerimo nekaj kosov, da bolje vidim njeno postavo, še posebej, če pride prvič. Svetujem po svojih najboljših močeh, vendar stranke pogosto že poznajo moj stil in delo, zato večinoma pridejo tiste, ki jim moji kosi že ustrezajo.

Veliko jih pride s slikami mojih oblek, kar zelo pomaga pri ugotavljanju, kaj si želijo. Včasih pa prinesejo slike oblačil drugih oblikovalcev – če prepoznam, za koga gre, jih seveda napotim tja, saj ne želim kopirati del drugih oblikovalcev.

"Trajnostna oblačila so tista, ki so narejena iz kvalitetnih materialov." Foto: Gaja Hanuna

Kmalu se začne ljubljanski teden mode, na katerem boste sodelovali tudi sami. Kaj lahko letos pričakujemo in na čem bo temeljila vaša kolekcija?

Letošnja kolekcija bo nekaj posebnega, saj sem si zadala nalogo, da ne bom kupovala novih materialov, ampak bom porabila tiste, ki jih imam na zalogi – teh je veliko. Predstavljene bodo tudi replike mojih preteklih uspešnih krojev, vendar na malo drugačen način. Najprej sem želela kose kombinirati, ne glede na ujemanje, a me zdaj bolj vleče k temu, da bodo barvno usklajeni.

Revija bo obeležila 20 let mojega dela, zato bo 20 izhodov. Črna barva bo še vedno glavna, saj je to moja glavna barva. Nekaj detajlov bo dodala moja hči Žani, vključene pa bodo tudi torbice iz različnih obdobij. Poleg tega bomo vključili čevlje Kopitarna, s katero sem sodelovala pet let, a se je sodelovanje zaradi pandemije covid-19 prekinilo. Ob svoji obletnici so bili pripravljeni izdelati 20 čevljev v srebrni barvi, ki je zaznamovala naše prvo sodelovanje. Model bo podoben tistemu, ki je bil najuspešnejši, z dodatki perlic in kamnov.

Pripravljam pa še eno presenečenje – predstavila bom štiri kose iz povsem nove veje oblikovanja, za katero mislim, da je nihče ne bi pričakoval od mene. Trenutno še ne razkrijem, za kaj gre.

Maja Štamol meni, da takšnega presenečenja nihče ne pričakuje od nje. Foto: Gaja Hanuna

Svoje kreacije ste predstavljali tudi na revijah v tujini. Kako bi primerjali slovensko modno sceno z mednarodno?

Moja prva večja mednarodna modna revija je bila na Expo Milano, kjer smo predstavljali večerne in poročne kreacije. To je bila res lepa izkušnja. Nato me je slovensko veleposlaništvo povabilo v Washington v okviru projekta Moda v diplomaciji, za katero sem kolekcijo prilagodila diplomatskemu stilu, kar je bil izziv, saj je diplomacija v Washingtonu zelo formalna.

Slovenska modna scena je manjša in intimnejša v primerjavi z mednarodno. Takšni dogodki so pomembni predvsem za širjenje poznanstev in pridobivanje individualnih naročil, kar predstavlja prednost. Poleg tega je to odlična promocija za nadaljnje delovanje doma.

Njene kreacije so spoznali tudi v tujini. Foto: Gaja Hanuna

Modna industrija je izjemno tekmovalna. Kaj bi svetovali mladim oblikovalcem, ki se šele podajajo v svet mreženja in vzpostavljanja stikov v modni industriji?

Rekla bi jim, naj vztrajajo in se zavedajo, da ne morejo pričakovati uspeha brez trdega dela. Pomembno je biti korekten, pošten, prijazen in delaven. Začetki so vedno težki, zato priporočam, da se udeležijo modnih revij, ki jih organizira fakulteta, in Ljubljanskega tedna mode. To jim bo namreč omogočilo, da svoje izdelke predstavijo širši javnosti.

Mlada generacija se sooča s precejšnjimi izzivi na začetku svoje kariere, saj potrebuje prostor, izkušnje in sodelavce. Po drugi strani so mladi tudi pogumnejši in si več upajo, kar pa ni vedno pozitivno. Pomembno je imeti pošten odnos, česar včasih pri mladih primanjkuje. Kljub temu jih imam rada, saj prinašajo svežino, in z veseljem sodelujem z njimi ter jim svetujem.

"Pošten odnos je ključ do uspeha." Foto: Gaja Hanuna

Lansko leto ste sodelovali tudi s svojo hčerko pri kolekciji Dialog. Kako je potekalo to sodelovanje in kaj je bila osrednja tema te kolekcije?

Kolekcija Dialog je predstavljala povezovanje med mojim in hčerinim ustvarjanjem. Žani je obiskovala waldorfsko šolo, kjer je pridobila številne ročne spretnosti, kot so pletenje in kvačkanje. Že pri sedmih letih je izrazila željo po prodaji svojih izdelkov na morju, kar se je razvilo v prodajo v trgovinah z ročno izdelanimi izdelki. Ena izmed njih je bila tudi trgovina v Kranjski Gori.

Ko je zaključila waldorfsko šolo, si je izbrala temo za svoj zaključni projekt, ki je vključevala oblačila, zadala si je, da bo izdelala svojo kolekcijo oblačil, česar takrat še ni obvladala. Naučila sem jo šivati in krojiti, tako da je ustvarila svoje prve prototipe, ki jih je nadgradila z dodatki, kot so kvačkani uhani in torbice. Potem sem ji rekla, da so njeni izdelki na nivoju in da lahko naredi dodatke za modno revijo LJFW. Lansko leto je bil čas, da se predstaviva skupaj. Jaz sem imela bele srajce, ona pa je ustvarila bogat nakit.

Oblačite tudi znane Slovenke. Kako ste vzpostavili ta sodelovanja in kako je potekalo sodelovanje z njimi?

Moja prva resna izkušnja je bilo sodelovanje pri izboru fatalne ženske pred kakšnimi 19 leti, ko sem oblekla deset finalist. Ta projekt je prinesel veliko medijske pozornosti, omogočil pa mi je tudi, da sem spoznala znane slovenske obraze, kot so Anja Tomažin, Tina Gorenjak, Tjaša Kokalj in Katarina Čas.

V začetku sem sodelovala tudi z natečajem za Miss Universe, kjer sem poskrbela za obleke tekmovalk. Takšni dogodki so takrat potekali na zelo visokem nivoju, jaz pa sem bila večkrat stilistka za celoten dogodek, kar mi je omogočilo, da sem spoznala številne ljudi.

Od takrat se je krog znanih strank širil. V prvih letih sem obleke zavestno šivala brezplačno, da bi pridobila promocijo in gradila blagovno znamko.

"Znani obrazi so vsekakor pripomogli k promociji." Foto: Gaja Hanuna

Preberite še: