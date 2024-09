Letošnji Ljubljanski teden mode bo največji do zdaj

Letošnji Ljubljanski teden mode (LJFW) bo prav poseben, saj praznuje deseto obletnico. Desetletje, ki je bilo polno prelomov, izzivov in veselja, je prineslo mnogo uspehov. LJFW se je namreč razvil v osrednji dogodek slovenske modne scene, ki odpira vrata domačim oblikovalcem in tudi nekaterim tujim. To je odlična priložnost, da modni ustvarjalci širši javnosti pokažejo svojo domišljijo skozi edinstvene kose. Letos se bo LJFW odvijal v Centru Rog od 7. do 11. oktobra.

Ekipa pravi, da je eden izmed ključnih dejavnikov za uspeh LJFW njihova vztrajnost in predanost, ki je ni ustavila nobena ovira. Melinda Rebrek, izvršna producentka LJFW, poudarja: "Najbolj sem ponosna, da se nismo nikoli vdali. Ekipa se je v letih spreminjala, vendar nas je vedno vodila ista vizija – postaviti slovensko modo na zemljevid ter jo predstaviti domačim in tujim potrošnikom."

Melinda Rebrek, izvršna producentka LJFW Foto: Zupanov

Otvoritev trgovine LJFW.shop je bila velika prelomnica

Ena izmed največjih njihovih prelomnic v tem desetletju je bilo odprtje trgovine LJFW.shop, ki je v Centru Rog. Prostor, kjer modni oblikovalci vse leto predstavljajo in prodajajo svoje modne kreacije. "To je bil eden naših glavnih ciljev že na začetku, zato je odprtje čudovit način za praznovanje naše deset obletnice," dodaja Rebrek.

Trgovina LJFW ponuja edinstvene in trajnostne kose modnih oblikovalcev. Foto: Ana Kovač

LJFW.shop je v Centru Rog. Foto: Ana Kovač

Slovenska moda se pojavlja tudi na svetovnih odrih

Pomemben uspeh, ki smo mu bili priča na zadnjem LJFW, je bila predstavitev kolekcije slovenske oblikovalke Tanje Vidic, ki je svoje umetnine predstavila tik pred sodelovanjem s svetovno znanim oblikovalcem Rickom Owensom. To je izjemno pomemben dosežek za slovensko modno sceno, saj takšna sodelovanja odpirajo vrata v svet in dokazujejo kakovost slovenske mode.

Lanski teden mode je pritegnil mnoge modne navdušence. Foto: Jure Makovec

Kakšna je vizija za prihodnost?

Ekipa nam je zaupala, da se po desetih letih uspehov odpira tudi nova vizija za prihodnost LJFW – oblikovanje formaliziranega prostora za kreativno modno industrijo v Sloveniji. "Opazujemo, kako v tujini javni kapital podpira razvoj modnega sektorja in ustvarja ekosistem, kjer sodelujejo različni poklici – od frizerjev, mojstrov ličenja, fotografov, do režiserjev," pojasnjuje Den Baruca, direktor LJFW. S ciljem ustanovitve modne zbornice želi LJFW ustvariti prepoznavno slovensko modno identiteto, ki bo poudarjala trajnostno izdelavo in se odmaknila od hitre mode. Njihova želja je graditi stabilno poslovno okolje za vse oblikovalce in uporabnike slovenskih modnih izdelkov.

Den Baruca, direktor LJFW Foto: Zupanov

Letos bo največji LJFW do zdaj

Ob praznovanju desete obletnice se spodobi dogodek nadgraditi in ga izpeljati v največjem formatu. Potekal bo pet dni in vključeval več kot 40 modnih revij. Posebnost bo tudi sodelovanje s tujimi oblikovalci iz Madžarske in Srbije, s katerimi so sklenili močne vezi.

LJFW se bo letos odvijal od 7. do 11. oktobra, ki bo vrhunec celotnega dogodka. Na ta dan bodo namreč podelili tudi nagrade WOW.

Letos bodo organizirali največji LJFW do zdaj. Foto: Mediaspeed

