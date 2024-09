Razkrivamo jesenske modne trende, ki jih morate poznati

Obleke "babydoll"

Zelo priljubljene postajajo obleke, ki so v zgornjem delu popolnoma oprijete, v spodnjem pa se razširijo. Primerne so za razne zabave in dogodke, ki se jih nameravate udeležiti v jesenskih dneh. Čeznje lahko dodate kratek plašč, ki ne bo segal čez dolžino obleke. To bo poskrbelo za izvrsten videz, ki bo izžareval žensko eleganco.

Foto: Zara

Živalski vzorci

Trenda živalskih vzorcev se še ne bomo znebili. Zelo priljubljen je bil že v poletnih dneh, a v jesenskem obdobju bo njegova priljubljenost še večja. Nosili bomo vintage kose z najrazličnejšimi živalskimi vzorci. Poleg priljubljenega tigrastega vzorca bo jeseni posebej izražen tudi kravji.

Temnejši odtenki

Čas je, da svetle odtenke in žive barve zamenjajte za hladnejše in temnejše. Najbolj priljubljenje barve za letošnjo jesen so temno modra, temno rdeča in rjava. Ponovno bo pomembna tudi kaki barva.

Prosojni kosi

Drznosti v hladnejših dneh ne bo manjkalo. Nosili bomo tudi prosojne kose, ki ne bodo prekrili popolnoma vsega telesa. Obleke iz prosojne čipke, majice iz prosojnega tankega materiala ali celo prosojne hlače. Vse to bo mogoče kombinirati na najrazličnejše načine.

Foto: Zara

Damski stajlingi

Hladnejši dnevi so odlični za kombiniranje kosov, ki bodo poskrbeli za pravi damski videz, ki velja za večno klasiko in pravo eleganco. V poletnih dneh je takšne kose težko kombinirati, saj zaradi vročine nimamo veliko izbire. Ko se dnevi ohladijo, se pojavi pestra izbira stajlingov, ki so prefinjeni in ženstveni hkrati. Poskrbite, da boste letošnjo jesen videti kot prava dama.

Nenavadne teksture oblačil

Vsekakor se nismo motili o tem, da bo letošnja jesen drzna. Poleg prosojnih kosov, torbic nenavadnih oblik in zanimivih vzorcev, bomo nosili tudi oblačila z nenavadnimi teksturami. Pri tem ne pretiravajte, saj lahko vaš končni stajling hitro postane prenakičen.

Puloverji

Udobni stajlingi so odlični za jesenske dni, zato poskrbite, da bo v vaši omari dovolj puloverjev. Kombinirate jih lahko na krila, hlače ali izberete daljši pulover, ki mu spodaj dodate srajco. Načinov je ogromno, zato verjamemo, da kombiniranje ne bo težko.

Pasovi

Dodajanje pasov k vsakemu stajlingu je letošnji pravi modni hit. Kombinirate lahko tudi več različnih in s tem ustvarite izvrsten videz. Izbira je popolnoma prepuščena vam, saj je modna paleta letos zelo pestra.

Karirasti vzorec

Vzorec, ki je v jesnskih dneh vedno zaželen, je vsekakor karo. Najdemo ga lahko na različnih kosih, kot so recimo plašč, hlače, torbica in trak za lase. Z njim boste poskrbeli za eleganten videz, ki bo navduševal.

Svetlikajoče usnje

Usnjene jakne in plašči tudi letos ne gredo iz mode. Še posebej so to jesen in zimo zaželeni kosi iz svetlikajočega usnja, ki bo odbijal svetlobo na vse strani.

Foto: Shutterstock

