Kako po počitnicah ohraniti porjavelo kožo?

Poletje se približuje h koncu in dopusti se že po vrsti končujejo. Še malo, pa se bo življenje mnogih vrnilo nazaj na stare tirnice. Vaša omara bo zamenjala poletne kose za jesenske in toplejše. Vročina bo počasi upadla in vaša zagorelost bo začela bledeti. To marsikomu ni všeč, saj zagorela polt pripomore pri samozavesti skoraj vsakega posameznika. S tem namenom vam v nadaljevanju razkrijemo nekaj trikov, ki vam bodo pomagali ohraniti rjavo polt skozi jesen.

Vlaženje kože je ključnega pomena

Eden izmed glavnih razlogov, zakaj koža izgubi zagorelost, je izsušenost. Jeseni, ko se začnejo hladnejši dnevi in je zrak bolj suh, koža potrebuje dodatno nego. Uporabljajte vlažilne kreme ali losjone vsak dan, še posebej po prhanju, ko je koža najbolj nagnjena k izgubi vlage. Poiščite izdelke, ki vsebujejo sestavine, kot so hialuronska kislina, aloe vera in karitejevo maslo, saj ti zagotavljajo globinsko hidracijo in posledično navlaženost.

Foto: Shutterstock

Nežen piling bo odstranil odmrle kožne celice

Za ohranjanje zagorelosti je pomembno, da odstranjujete odmrle kožne celice, ki lahko povzročijo bled videz kože. Reden, a nežen piling bo poskrbel, da bo vaša koža gladka in sijoča. Priporočamo uporabo pilingov, ki so nežni in ne izsušijo kože, kot so tisti na osnovi sladkorja, soli ali encimov. Piling izvajajte od enkrat do dvakrat na teden, pomembno je, da z njim ne pretiravate.

Samoporjavitveni izdelki so odličen način za zagorel videz

Če opazite, da se vaša naravna zagorelost začne počasi umikati, si lahko pomagate s samoporjavitvenimi izdelki. Na voljo so različne kreme, losjoni, pene ali kapljice, ki jih preprosto vmešate v svojo vsakodnevno vlažilno kremo.

Foto: Shutterstock

Jejte živila, ki so bogata z betakarotenom

Vaša prehrana lahko vpliva tudi na vašo kožo. Živila, bogata z betakarotenom, kot so korenje, sladek krompir, buče in špinača, lahko pomagajo pri ohranjanju naravne barve kože. Betakaroten namreč spodbuja proizvodnjo melanina, ki je odgovoren za barvo kože.

Foto: Shutterstock

Poskrbite za hidracijo

Pijte veliko vode! Hidracija od znotraj je bistvenega pomena za ohranjanje zdrave in sijoče kože. Pitje zadostne količine vode pomaga pri ohranjanju elastičnosti kože in preprečuje njeno izsušitev. Poskrbite, da boste skozi dan pili dovolj tekočine, še posebej če preživljate veliko časa v suhih prostorih.

Foto: Shutterstock

Dolga prha pod vročo vodo lahko škoduje

Dolga in vroča prhanja lahko odstranijo naravna olja s kože, kar lahko pospeši bledenje vaše zagorelosti. Namesto tega se odločite za krajše in bolj mlačne prhe. Uporabite nežna čistilna sredstva, ki ne izsušijo kože, in po prhanju vedno nanesite vlažilno kremo ali losjon.

Foto: Shutterstock

Oblačila v svetlih tonih bodo poudarila vašo zagorelost

Če želite poudariti svojo zagorelost, nosite oblačila v svetlih in toplih tonih, kot so bela, pastelno rumena, oranžna ali svetlo roza. Te barve bodo še dodatno poudarile barvo vaše kože in vas naredile še bolj zagorele. Izogibajte se temnim barvam, kot sta črna ali temno modra, saj lahko te vašo zagorelost prikrijejo.

