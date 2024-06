Veste, kakšna je razlika med BB in CC kremo?

Če pogosto kupujete ličila, ste gotovo že slišali za BB in CC kremo. Običajno se nahajajo na isti lokaciji kot pudri in ostala ličila za obraz. Kremi sta zelo priljubljena produkta, ki kožo prav tako negujeta. Nista pa povsem enaki, zato v nadaljevanju razkrivamo, kakšna je razlika med njima.

Oba izdelka veljata za večnamenska, saj združujeta ličila in nego kože v eni sami formuli. Uporabljate ju lahko kot korektor, puder, osvetljevalec, matirani izdelek, za zaščito pred soncem ter nego kože in tudi kot vlažilno kremo. Kreme so zelo enostavne za uporabo, zato bodo vašo jutranjo rutino brez dvoma pospešile.

Preden se odločite za nakup, morate poznati razlike med obema produktoma. Foto: Shutterstock

Pred nakupom pa je dobro poznati razlike med obema omenjenima izdelkoma, da se boste lažje odločili pri izbiri. Vaša odločitev bo odvisna od vašega tipa kože in želenega končnega videza.

Kaj je BB krema?

BB krema bo poskrbela za vlaženje. Foto: Shutterstock

BB krema je izdelek za ličenje, ki ima tudi negovalni učinek. Kratica "BB" pomeni "beauty balm". Nudi rahlo prekrivnost manjših nepopolnosti, kot so rdečice in podobno. Z njo boste dosegli lahek zaključek, ki bo poskrbel za izjemno naraven videz. Vsebuje sestavine, ki se pogosto uporabljajo pri negi kože. Najbolj pogoste so: vitamini, antioksidanti, hialuronska kislina, glicerin, pantenol, ceramidi, cinkov oksid, niacinamid ter sredstva za učvrstitev kože. Pred nakupom preverite, kakšne sestavine krema vsebuje, saj je na trgu veliko različnih krem, ki pa niso enako dobre.

Kaj je CC krema?

CC krema je običajno bolj prekrivna. Foto: Shutterstock

CC krema je zelo podobna BB kremi, glavna razlika med njima pa je ta, da je CC krema bolj prekrivna. Kratica "CC" pomeni "color control". Ta produkt lahko uporabljate za odpravljanje razbarvanosti kot so rdečica, temni podočnjaki, neenakomeren ten kože, brazgotine od aken in za prekrivnost mozoljev. Vsebuje zelo podobne sestavine kot BB krema. Razlikuje pa se še po tem, da CC krema matira kožo, BB krema pa doda večji sijaj. Večina CC krem vsebuje tudi SPF zaščito ter sestavine, ki zabrišejo gube in starostne pege.

Katero torej izbrati?

Pri izbiri se morate osredotočiti na vaš tip kože in na podlagi tega izbrati primerno.

Za mastno kožo je najbolj priporočljiva CC krema, ki bo poskrbela za končni mat učinek. Pri izbiri poiščite tisto, ki ne bo vsebovala dodatnih olj. Vsebuje pa naj matirane sestavine, kot so silika, koloidna glina in oglje.

Če je vaša koža nagnjena k aknam, uporabite CC kremo. Njena lahka tekstura bo na obrazu lahkotna. Vsekakor je pri uporabi le te manjša verjetnost za izbruh dodatnih aken. Izberete lahko takšno, ki ne vključuje olj, njen del pa naj bodo sestavine, kot so koloidna glina, izvleček čajevca in salicilna kislina.

Vaša izbira je odvisna od vašega tipa kože. Foto: Shutterstock

Za vse, ki imate suho kožo, bo odlična BB krema. Pogosto vsebuje vlažilne lastnosti, zato bo poskrbela, da bo vaša koža ves čas navlažena. Pri sestavinah bodite pozorni na tiste, ki vlažijo. To so hiarulonska kislina, ceramidi, glicerin in pantenol.

