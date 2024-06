Sončenje v solariju je za mlade še posebej nevarno

Večina ljudi se v porjaveli koži počuti samozavestnejše, zato je razumljivo, da želi do tega cilja priti po najlažji poti. Ena izmed teh je notranje sončenje, ali kot mu rečemo, solarij, ki ima veliko več negativnih kot pozitivnih učinkov. Povzroča prezgodnje staranje kože in poveča možnosti za razvoj kožnega raka. Še vedno mislite, da je videz porjavelosti vreden vseh teh tveganj?

Čeprav se veliko ljudi že zaveda nevarnosti notranjega sončenja, mnogi, tudi zelo mladi, še vedno redno uporabljajo solarije.

Nevarnost uporabe solarijev je velika. Foto: Shutterstock

Varno sončenje ne obstaja

Porjavelost se na koži pojavi, ko ultravijolično sevanje doseže vašo kožo in celicam genetsko škoduje. Ko zunanji sloj vaše kože poškodujejo UV-žarki, poskuša koža preprečiti nadaljnje poškodbe z ustvarjanjem melanina, ki povzroči pigment oziroma potemnitev kože. To je razlog, da vidimo kožo porjavelo.

Žal varna UV-porjavelost ne obstaja, ne glede na to, ali jo dosežete na plaži, športnem igrišču, na vodi ali v solariju. Solariji oddajajo predvsem UVA-žarke, ki prodrejo globlje v kožo kot UVB-žarki ter so glavni za porjavelost in staranje kože. UVA- in UVB-žarki povečujejo tveganje za kožnega raka. Pravzaprav jih uvrščamo v isto kategorijo kot plutonij in cigarete.

Več ljudi naj bi razvilo kožnega raka zaradi notranjega sončenja kot pljučnega raka zaradi kajenja. Tako kot kajenje je tudi sončenje izredno škodljivo. Vsakič, ko stopite v solarij, povečate škodo, saj se ustvarjajo dodatne mutacije DNK in s tem se povečuje tveganje za kožnega raka.

Ne tvegajte in zaščitite svojo kožo. Foto: Shutterstock

Nevarnost za mlade

Naivnost je še posebej prisotna pri mladih, ki videz velikokrat postavljajo na prvo mesto, zato ne razmišljajo o posledicah. Mnogi si želijo zagorelega videza za maturantski ples, pomlad in poletje ali pa za kakšne druge dogodke, zato se brez pomisleka odpravijo v solarij. Ena izmed študij je pokazala, da ljudje, ki začnejo uporabljati solarije pred 35. letom starosti, povečajo svoje možnosti za razvoj melanoma za 75 odstotkov. Ni vam treba biti redni obiskovalec solarijev, da povečate tveganje. Zadostuje občasna uporaba solarija, ki ima lahko prav tako resne posledice.

Sprejmite svoj ten kože in poskrbite za zdravje. Foto: Shutterstock

Bi resnično zamenjali lepo in sijočo kožo za kanček porjavelosti?

Z uporabo solarija ne boste tvegali le nastanka kožnega raka, temveč tudi estetske poškodbe na vaši koži, kot so dehidriranost kože, pospešeno staranje kože in izgubljen sijaj. Škoda, ki na koži nastane zaradi sonca, je nepopravljiva, zato bodite previdni. Naučite se ceniti naraven ten svoje kože, saj boste s tem zelo dobro vplivali na svoje telo. Če že želite doseči porjavelost, pa to storite na čim bolj neškodljiv način, ki ga razkrijemo v nadaljevanju.

Pojavijo se lahko tudi opekline, ki so običajno zelo neprijetne. Foto: Shutterstock

Kako do porjavelosti na varen način?

Izognite se UV-žarkom in za zagorel videz raje uporabite samoporjavitvene izdelke, ki ne bodo poškodovali vaše kože. Veliko jih meni, da bodo po nanosu teh izdelkov oranžni, ampak to ne drži več. Včasih se je to resnično pogosto dogajalo, vendar je danes vse že tako napredovalo, da bo vaša koža videti povsem naravna. Pomembno je le, da izberete pravi izdelek, v pravem odtenku in strukturi. Ti so lahko v obliki losjona, razpršila, gela, pene, robčkov ali celo kapljic, ki jih lahko dodate svoji najljubši vlažilni kremi. Tudi v tem primeru pa ne smete pozabiti še na zaščito pred soncem.

Izberite varno porjavitev, ki ne bo poškodovala vaše kože. Foto: Shutterstock

