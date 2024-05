Vodnik, ki vam bo pomagal izbrati kopalke za močnejšo postavo

Izbira kopalk marsikomu vsako leto povzroča preglavice, še posebej tistim, ki se v svoji koži ne počutijo najbolj samozavestno. Pomembno je, da izberete takšne, ki se bodo prilegale vaši postavi, naj bodo tudi udobne in predvsem takšne, v katerih se boste dobro počutili. V tem članku razkrivamo nekaj nasvetov za tiste, ki iščete "plus size" kopalke.

Izberite pravi kroj

Pomembno je, da izberete kroj, ki bo poudaril vaše atribute. Enodelne kopalke s poudarjenim pasom, raznimi dodatki in pasovi bodo odlična izbira. Z njimi boste oblikovali svojo silhueto in s tem vsekakor pridobili na dobrem počutju. V tem primeru bi bile odlične tudi tankini kopalke.

Črna barva bo vašo postavo naredila vitkejšo. Foto: Shutterstock

Temnejše barve ustvarijo vitkejši videz

Izberite temnejše barve in vzorce, ki bodo pripomogli k vitkejšemu videzu. Navpične črte in geometrijski vzorci so odlična izbira. Vendar pa naj vas ne bo strah eksperimentirati tudi z živimi barvami in vzorci, ki lahko vašemu videzu dodajo osebni pečat.

Izberite kopalke iz kvalitetnega materiala

Najboljša izbira so kopalke iz elastana in najlona, saj nudijo dobro oporo in so odporni na klor. Materiali, ki vsebujejo močnejšo oporo, kot je powermesh, pa lahko pomagajo pri oblikovanju telesa.

Popestrite svoj videz z dodatki in okraski

Dodatki, kot so ruffles in naborki, lahko pomagajo preusmeriti pozornost in poudariti določene dele telesa. Okrasni šivi, pasovi in drugi detajli bodo prav tako poskrbeli za edinstven videz.

Udobje je na prvem mestu

Preizkusite več različnih stilov in krojev, da najdete tiste, v katerih se počutite najbolj samozavestno in udobno. Pravilno prileganje je ključno za dober videz in počutje.

Udobnost bo poskrbela za brezskrbno izvajanje športnih aktivnosti na vodi. Foto: Shutterstock

Varnost in opora

Za večjo varnost in oporo izberite kopalke s širokimi naramnicami in trdno hrbtno oporo. To je še posebej pomembno, če imate večje prsi, saj boste potrebovali dodatno podporo za udobje in preprečevanje bolečin v hrbtu.

Vsaka ženska je lepa na svoj način. Foto: Shutterstock

V spodaj pripeti galeriji lahko najdete nekaj primerov kopalk, ki so primerni za osebe z močnejšo postavo.

