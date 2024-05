Zakaj ne bi smeli nikoli spati z mokrimi lasmi?

Lomljenje las

Eden izmed glavnih razlogov je vsekakor lomljenje las, ki se mu vsi radi izogibamo. Razlog za to je, da so mokre lasne vlaknine bolj krhke in ne prenesejo veliko upogibanja. Trenje mokrih las s tkanino lahko med spanjem povzroči razpoke na lasnem steblu.

Lomljenje las je pri mokrih laseh pogostejše. Foto: Shutterstock

Povečana rast bakterij

Spanje z mokrimi lasmi zadržuje neželeno vlago, ki spodbuja rast bakterij. Posledično lahko te vodijo do vlažnih blazinic, ki hitro postanejo gojišče za plesen, kar je lahko zelo neprijetno. To lahko dalje vodi do številnih težav z lasiščem in lasmi.

Pojav motenj mikrobioma

Zdrava rast in vzdrževanje splošnega zdravja las sta odvisna od pravilne uravnoteženosti mikrobioma. Ob spanju z mokrimi lasmi se običajno poveča količina znoja na vaši glavi. To lahko ovira zdravje in delovanje lasnih mešičkov.

Preprečite poškodbe las s pravilnim negovanjem. Foto: Shutterstock

Poslabšanje prhljaja, dermatitisa in drugih stanj lasišča

Bakterije in kvasovke dobro uspevajo v toplem in vlažnem okolju, ki ga ustvarijo mokri lasje, in so še posebej skrb vzbujajoče za osebe s prhljajem. Takšne težave lahko vodijo do poslabšanja dermatitisa.

Izbruh mozoljev

Zaradi rasti bakterij se lahko pojavi izbruh mozoljev ali aken na lasišču. Običajno se ob tem pojavita srbenje in bolečina, v najslabšem primeru pa se lahko iz tega razvije okužba.

Preberite še: