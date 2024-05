Džins hlače za vsak dan

Zdaj je verjetno že jasno, da so kavbojke obvezen del vsake garderobe. Tudi Katarina Čas jih rada obleče, saj jih je zelo preprosto kombinirati. Preprosta pa ni le kombinacija, ampak tudi nakup, saj jih je zelo lahko najti v vseh modnih trgovinah. Izbira je prav tako pestra, zato bo vsak našel primerne zase.

Fotogalerija 1 / 4

Majice s potiskom bodo letos velik trend

Bele majice z barvnimi potiski bodo letos poleti zelo priljubljene. Še posebej s potiskom sadja. Kupijo se lahko v mnogih fizičnih trgovinah po Sloveniji, lahko pa jih naročite tudi prek spleta iz tujine. Cene so prijazne, tako da pohitite z nakupom, da boste blesteli v letošnjem poletju, ki se že zelo hitro približuje.

Fotogalerija 1 / 4

Ko se stemni, postane mrzlo, zato ne pozabite jope

Poletja so vroča, a ko pade sonce, hitro postane hladno. Tudi veter je pogost, zato ne pozabite na jopo, ki vas bo v teh trenutkih grela. Katarina je izbrala temno modro, ki se odlično poda na majico in hlače. Združila je več odtenkov modre, ki na njeno barvo las in kože odlično pristajajo.

Fotogalerija 1 / 4

Barvita torbica s perlami

Barvne perle in kristale letos morate dodati k svojemu stilu. Vključite jih lahko v lase, obutev, celo na majico ali pa jih prikažete s pomočjo torbice, kot je to storila Katarina. V spodaj pripeti galeriji si lahko ogledate, kje lahko kupite podobne torbice.

Fotogalerija 1 / 4

Oglejte si še: