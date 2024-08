Trik, kako do lepših obrvi kar doma

Videz laminiranih obrvi lahko z izdelki, ki jih imate zagotovo doma, poustvarite tudi sami. To je vsekakor način, ki bo zahteval bistveno manj denarja in tudi časa. V nadaljevanju vam razkrijemo načine, s katerimi boste lahko priredili laminacijo obrvi in jih tako povzdignili na višjo raven.

Z urejenimi obrvmi bo vaš obraz videti čudovito. Foto: Shutterstock

Trdo milo

Vsekakor ga ima večina doma in odlično se obnese tudi v kozmetiki. Na družbenih omrežjih so zaokrožili videoposnetki trikov za oblikovanje obrvi, ki vključujejo prav trdo milo. Z njim lahko ustvarite čudovito in ves dan obstojno obliko.

Lak za lase

Verjetno je že znano, da je lak za lase obvezen del kozmetične omarice vsake ženske. Kljub njegovemu imenu se je odlično izkazal tudi za oblikovanje obrvi. Nanesite ga na krtačko in z njo obrvi počešite v smeri, ki jo želite doseči.

Gel za obrvi

Gre za metodo, ki prav tako ni zahtevna. Potrebujete le gel za obrvi, s katerim preprosto premažete obrvi in jih oblikujete. Če bo gel prišel v stik s pudrom, bodo najverjetneje nastale grudice, zato ga nanesite previdno in natančno.

