Kdo je na podelitvi emmyjev najbolj izstopal? #foto

Včeraj so se zvezdniki ponovno zbrali v Los Angelesu, kjer je potekala že 76. podelitev nagrad emmy. Dogodek se ne vrti le okoli televizijskih in filmskih uspehov, temveč tudi okoli mode, ki jo zvezdniki predstavljajo na rdeči preprogi. To je odlična priložnost, da zasijejo in se vtisnejo v spomin mnogih gledalcev. Poglejte, kateri stajlingi so na letošnji podelitvi najbolj izstopali.