Ljubljanski teden mode: sredi modne brvi se je sezul in nadaljeval bos

V sredo se je odvil tretji dan ljubljanskega tedna mode in vzdušje je bilo odlično. Dogodek je pritegnil številne obiskovalce, med njimi tudi veliko študentov, ki so na prvih dveh revijah ponosno predstavili svoje kreacije. V nadaljevanju so modno brv zavzeli tudi uveljavljeni oblikovalci, ena od revij pa je še posebej izstopala. Eden od manekenov je namreč sredi hoje sezul čevlje in nadaljeval svojo pot po modni pisti bos. Ta drzno nenavadna poteza je presenetila občinstvo in sprožila ugibanja, ali gre za performans ali pa je obutev zares neudobna.

Znamka Made in Anselma se je predstavila kot zadnja in s svojimi edinstvenimi kreacijami navdušila občinstvo. Predstavljeni so bili kosi iz trajnostnih materialov. Vse kreacije so bile oblikovane iz odpadnega tekstila, ostankov iz omar naših babic in materiala propadlih manufaktur z območja Slovenije.

Modni kosi so bili navdihujoči, pravzaprav prava umetnost, ki se je mnogim vtisnila v spomin. Sodelujoči pa so poskrbeli tudi za trenutek, ki je pritegnil pozornost vseh obiskovalcev. Maneken se je sredi hoje po modni brvi sezul in odkorakal dalje. Pri tem se je marsikomu pojavilo vprašanje, zakaj. Je bila obutev neudobna, se je poškodovala med hojo ali pa je bil to le del igre?

Sandali so ostali sredi modne brvi do konca. Foto: Taja Kaja Cekuta

Na mladih svet stoji, tudi v modi to drži. Na uvodnih dveh revijah so svoje izvirne kreacije lahko predstavili študentje fakultete za dizajn in naravoslovnotehniške fakultete, ki so več kot očitno polni svežih idej, drznosti in umetniškega izraza, kar brez dvoma nakazuje svetlo prihodnost slovenskega modnega oblikovanja.

Oblikovalka Anja Medle, ki na ljubljanskem tednu mode sodeluje že od začetka svoje kariere, se ne boji za slovensko modno sceno. Verjame, da imajo mladi ogromno idej, zagona in ustvarjalnosti. "Res sem pozitivno presenečena nad izbiro materialov, nad stajlingi, nad konceptom. Predvsem pa se mi zdi, da so študenti zelo konceptualno naravnani. Veliko poudarka je na zasnovi, ideji in celotni končni prezentaciji," je povedala.

Po končanih predstavitvah študentskih kreacij so modno brv zavzeli priznani oblikovalci. Najprej se je predstavila Tanja Uvera, za njo pa je sledila Tanja Zorn. Svoje kreacije sta predstavili tudi oblikovalki Mojca Celin in Petja Selan, ki delujeta pod imenom Akinora Celin. Naslednja je bila Barbara Vrbančič in zadnja blagovna znamka Made in Anselma.

