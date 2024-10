Ljubljanski teden mode je tudi v torek privabil številne obiskovalce, med njimi slovenske modne vplivneže, ki jim je modno oblikovanje več kot očitno zelo pri srcu. Ogledali smo si lahko devet modnih revij, ena pa je še posebej izstopala. Oblikovalka Jona Bednjanec je poskrbela, da so se nam barve in vzorci vtisnili v oči, za konec pa še njena energija, ki je bila izjemna.

Slovenska vplivnica Tia Verdev, ki sicer živi v Švici, se pogosto vrača v Slovenijo. V torek se je udeležila drugega dne ljubljanskega tedna mode, ki pa jo je sprva razočaral. "Začelo se ni tako dobro. Ko sem gledala prvo modno revijo, sem samo upala, da se celoten dogodek ne bo nadaljeval tako. Na sredini dogodka sem želela že domov," nam je povedala.

Tia Verdev (desno) v družbi prijateljice Foto: Mediaspeed

Vseeno pa se je vse obrnilo, ko sta se predstavili modni oblikovalki, ki delujeta pod imenom OsèRosè. "Kosi so bili čudoviti, to je nakazalo tudi to, da je veliko obiskovalcev ob koncu modne revije vstalo in ploskalo. Zelo sem vesela, da sem bila priča temu trenutku. Kosi, ki sem jih videla pod to znamko, so mi takoj padli v oči, marsikaterega izmed njih bi imela tudi v svoji omari."

Opazili smo tudi Tiano Memon, ki je prav tako modna navdušenka. Najbolj jo je prepričala modna revija oblikovalke Jone Bednjanec. "Oblikovalka s svojo ustvarjalnostjo in trdim delom neomajno sledi svoji viziji. Kot nekdo, ki tudi sam dela v multibrand trgovini, še posebej razumem, koliko truda in predanosti je vloženega v tako ustvarjalne in posebno oblikovane pletenine," je povedala za Siol.net.

Vsekakor pa se je vsem v spomin zapečatil trenutek, ko se je oblikovalka Jona Bednjanec ob koncu sprehodila po modni brvi. "Jonina iskrena sreča po uspešno končanem in odlično izpeljanem dogodku mi bo še dolgo ostala v spominu," je povedala Tiana.

Jona Bednjanec Foto: Jure Makovec

Dogodka se je udeležila tudi Mija Janković, žena Zorana Jankovića: "Spremljam modo in ljubljanski teden mode, saj vsako leto premakne merila še za kanček višje. Ogledala si bom prav vse revije, a že po drugem dnevu lahko le čestitam tako organizatorjem kot oblikovalcem. Spremljam tudi študente, saj me navdušujeta njihova domišljija in drznost. Meni je sicer v srce sedla Patricia Pie, nosim njene kostime, navdušila me je tudi Katja Magister, izstopala pa je tudi Jona Bednjanec. Sicer pa se najde kaj za prav vsak okus. Še več, letos se mi zdi, da je nabor še za stopnjo boljši."

Mija Janković, žena Zorana Jankovića Foto: Mediaspeed

Drugi dan dogajanja je bil poln različnih kosov, ki so izžarevali ustvarjalnost, vsak na svoj način. Predstavili so se Things I miss, Ana Jelinič x Katja Magister, Sanija Reja Aske x Sofianogard, Renata Bedene, Aprilianearthling, Jona Bednjanec, Brencha, OsèRosè in na koncu še nekaj tujih oblikovalcev.

