V petek se je odvijal zadnji dan ljubljanskega tedna mode in s seboj prinesel veliko presenečenj. Med njimi je bila tudi Katarina Čas, ki se je sprehodila po modni brvi in navdušila gledalce. Nekaj trenutkov pred tem smo lahko na glavnem prizorišču zagledali tudi Tino Vrbnjak, ki jo marsikdo pozna iz serije Ja, chef. Zadnja pa se je po modni pisti sprehodila še Tjaša Kokalj Jerala.

Sestri Jelena in Svetlana Proković, ki ustvarjata pod blagovno znamko JSP, sta vsekakor poskrbeli za pravi modni spektakel, ki ni vključeval le čudovitih kreacij, temveč tudi znane obraze, ki so kose več kot odlično predstavili. Med modeli smo zasledili igralki Katarino Čas in Tino Vrbnjak ter še nekaj znanih obrazov.

Sestri Proković sta bili tudi veliki zmagovalki nagrad WOW, prejeli sta nagrado za najboljšo kolekcijo, ki ni izstopala zgolj po estetiki, temveč ji je uspelo ustvariti celovit svet, v katerem se prepletata oblikovanje in pripovedna moč.

Kot prva se je na zadnjem dnevu LJFW predstavila Tanja Vidic, katere ime ni poznano le v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Mlada modna oblikovalka je dosegla že marsikaj, tudi to, da je poskrbela za stajling zvezdnice Cardi B, s katerim je krasila glasbeno revijo Rolling Stone. Tanja je sodelovala tudi s francosko modno hišo Rich Owens, za katero je oblikovala 20 pletenih videzov. Na zadnjem dnevu ljubljanskega tedna mode pa smo imeli priložnost izvirne kose nadobudne slovenske oblikovalke videti v živo.

Za konec se je predstavila še oblikovalka Maja Štamol, ki letos praznuje 20. obletnico svojega oblikovanja.

Maja Štamol po uspešno zaključeni reviji. Foto: Jure Makovec

Ob živi glasbi je prikazala svoje kreacije, ki so navdušile in se zapečatile v spomin mnogih obiskovalcev ljubljanskega tedna mode.

