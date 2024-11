Na prvi avdiciji marca se je uvrstila v ožji krog, druga avdicija pa je bila maja. Serijo naj bi sicer v Angliji začeli snemati že avgusta, a so začetek snemanja prestavili na oktober. Kot pravi Katarina Čas, gre za veliko produkcijo, pri kakršni je potrebna precejšnja fleksibilnost.

Čas se veseli sodelovanja, še posebej zaradi odlične zasedbe

Snemanje bo predvidoma trajalo do februarja, kar pomeni, da bo v tem času veliko potovala. "Potujem prihodnji teden, nato spet v decembru, pa januarju in februarju," je pojasnila. Da je bila izbrana, jo je zelo razveselilo, še posebej zaradi odlične zasedbe. "Veselim se vloge, bo pa pestro leteti tja in nazaj," pravi igralka.

Po poročanju portala Deadline v glavnih vlogah v trilerju igrata zvezdnica iz serije Zmajeva hiša Eve Best in Carmen Ejogo, ki je zaigrala v seriji Pingvin.

Ejogo nastopa v vlogi Lorne, uspešne temnopolte poslovne ženske iz južnega Londona, ki je trdo delala za svoj položaj. Best igra njeno najboljšo prijateljico Juliet, žensko, ki se je rodila v privilegirani zaprti skupnosti. V njunem svetu se ne dogajajo slabe stvari, dokler njuna otroka nista vpletena v šokanten škandal na ekskluzivni zasebni šoli. Tedaj se morata prijateljici postaviti na eno ali drugo stran, je vsebino povzel spletni portal in serijo opisal kot "provokativen in slastno iskren pogled na odnose mati – hči v meglici družbenih medijev, skritih aplikacij in vrstniškega pritiska".

Pred kamero bo stopila tudi avtorica serije

V seriji igrajo še Amelia May, Imogen Faires, Sophie Winkleman, Daniel Lapaine, Hayat Kamille, Isabelle Allen, James Murray, Jason York, Nathaniel Martello-White, Sonita Henry, Tara Webb, Will Bagnall in Hugh Quarshie, navaja Deadline.

Nicole Lecky, ki bo v seriji stopila tudi pred kamero, je po pisanju spletnega portala povedala: "Sodelovanje s Carmen in Eve je sanjsko. Wild Cherry oživljata na prav poseben način. Serija ima odlično igralsko zasedbo in komaj čakam, da občinstvo spozna prebivalce Richfordskega jezera."

Wild Cherry nastaja v produkciji Firebird Pictures, ki je v lasti Studiev BBC. Scenarij podpisuje Nicole Lecky, režijo je prevzel Toby MacDonald.

To ni prvi projekt igralke Čas v Veliki Britaniji

Wild Cherry za Katarino Čas ni prvi projekt v Veliki Britaniji. V epizodnih vlogah se je denimo pojavila v televizijskih serijah Wild Bill, v kateri je zaigral Rob Lowe, Death in Paradise, New Tricks in A Touch of Cloth. Zaigrala pa je tudi v ameriškem filmu iz leta 2013 Volk z Wall Streeta, ki ga je režiral Martin Scorsese in v katerem je zaigral Leonardo DiCaprio.

Kot je igralka še povedala za STA, je ob vsakem novem projektu na začetku prisotne malo treme oziroma vznemirjenja, ko pride v nov kolektiv, a ji to odgovarja. Pri projektu Wild Cherry ni bilo toliko nervoze, bolj se je veselila, da bodo končno začeli.

Sicer pa jo bo domače občinstvo na velikih platnih lahko videlo 5. decembra, ko v kinematografe prihaja triler Pa tako lep dan je bil, celovečerni prvenec Perice Raia. Film je bilo junija mogoče videti v sklopu 20. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru.

