Se igralka res ločuje zaradi afere z zvezdnikom?

Ameriška igralka Sutton Foster, ki smo jo gledali v seriji Pomlajena (Younger), sicer pa je nanizala vrsto uspehov na Broadwayu, je po desetih letih zakona vložila zahtevo za ločitev od scenarista Teda Griffina, s katerim imata sedemletno hči.

Ločitve v medijih nista komentirala, a je poteza 49-letnice vseeno vzbudila ogromno pozornosti. V zadnjem času so namreč vse glasnejše postale govorice, da se je zapletla s hollywoodskim zvezdnikom Hughom Jackmanom, s katerim sta leta 2022 zaigrala v muzikalu The Music Man na Broadwayu.

Sutton Foster in Hugh Jackman leta 2022, ko sta skupaj nastopala na Broadwayu. Foto: Guliverimage

"Zagotovo sta skupaj. Zaljubljena sta in si želita preostanek svojih življenj preživeti skupaj," so na Page Six navedli besede neimenovanega vira.

Dokaj sveže ločen je sicer tudi 56-letni Jackman. Ta se je od žene Deborre-Lee Furness, s katero ima dva otroka, ločil lani po 27 letih zakona.