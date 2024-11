White je svojo dolgoletno partnerko zaprosil za roko s 5-karatnim diamantnim prstanom v priljubljeni newyorški restavraciji Golden Swan.

Petintridesetletna igralka, rojena v Bolgariji, je za revijo Vogue razkrila nekaj podrobnosti s tega dne. "Bila sem šokirana. Samo zmrznila sem in strmela vanj," je opisala trenutke, preden je rekla da. Kasneje so se jima pridružili prijatelji, s katerimi so proslavljali dolgo v noč.

Lažno vabilo na intimno večerjo

Upokojeni deskar in trikratni dobitnik zlate olimpijske medalje Shaun White je želel svojo izbranko ujeti popolnoma nepripravljeno. Poslal ji je lažno vabilo na intimno večerjo z urednico revije Vogue Anno Wintour. "Vabilo je bilo videti povsem resnično," je priznala Nina Dobrev. Ko je prispela v restavracijo, jo je presenetil White, ob njem pa je bil tudi fotograf. "Rekel je vse prave stvari," je še razkrila.

Tako igralka kot deskar sta veselo novico delila na svojih družbenih omrežjih. White je fotografijam dodal pripis "Rekla je da", medtem ko je Dobrev zapisala: "RIP (Počivaj v miru, op. p.) fant, pozdravljen zaročenec."

V komentarjih jima je čestital tudi nekdanji slovenski deskar prostega sloga Tim Kevin Ravnjak.

