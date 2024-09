Hči Gordona Ramseyja se je zaročila z znanim plavalcem

Modna oblikovalka in blogerka Holly Anna Ramsey, sicer druga najstarejša hči slavnega kuharskega mojstra Gordona Ramseyja, je veselo novico sporočila na svojem Instagram profilu. Kot je zapisala, se bo poročila s svojim najboljšim prijateljem, in dodala, da z besedami ne more opisati, kako se počuti. "Še vedno se spomnim, kako velik je bil moj nasmeh tisto jutro, ko sem prišla domov s prvega zmenka s tabo," je zapisala Holly.

"Hvala, ker si pustil, da se deklica v meni počuti ljubljeno, videno in srečnejšo kot kdajkoli prej. Ljubim te in komaj čakam, da bom tvoja žena," je med drugim v objavi še zapisala Ramsey, ki je očitno lepo sprejela tudi štiriletnega sina Georgea, ki ga ima plavalec Adam Peaty iz preteklega razmerja z nekdanjo partnerko Eirianedd Munro, s katero sta se po treh letih razmerja razšla leta 2022.

Prstan je izbiral deset mesecev

"Ko sem videl, kako si izkazovala ljubezen najpomembnejši osebi v mojem življenju, Georgeu, že od prvega dne, nikoli ni bilo dvoma o tem, da boš nekega dne postala moja žena. Veselim se najinega skupnega življenja in številnih izzivov, s katerimi se bova soočila. Obljubim, da te bom vedno ljubil z vsem srcem," pa je med drugim v svoji objavi zapisal Peaty in ob citatih iz Svetega pisma v dodatni Instagram zgodbi razkril, da sta z zlatarjem v zadnjih desetih mesecih iskala najpopolnejši rumeni diamantni prstan, ki so ga kasneje v Pragnell Jewellery tudi izdelali.

Peatyjev sin George je pred dnevi praznoval četrti rojstni dan:

Peaty, sicer trikratni dobitnik zlate olimpijske kolajne, je na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu osvojil srebro na sto metrov prsno. Tretje zaporedno zlato v tej disciplini se mu je tako izmuznilo.

Holly Ramsey je ena izmed šestih otrok Gordona Ramseyja, ki so se mu rodili v zakonu s Tano Ramsey. Starejša od njiju je 26-letna Megan Jane, Holly pa je sestra dvojčica Jacku Scottu. Slavni chef ima poleg njiju še 22-letno Matildo (Tilly), sina Oscarja Jamesa, ki se je rodil leta 2019, in leta 2023 rojenega sina Jesseja Jamesa.

