"V soboto sva se poročila v najožjem krogu družine in najbližjih prijateljev. Dogovorila sva se, da o tem ne bova na dolgo in široko razlagala, ker želiva, da ta dan ostane najino intimno doživetje," je 35-letni Pišek povedal za omenjeno revijo. To je bil tudi razlog, da na družbenih omrežjih nihče od svatov ni objavil ničesar.

Par ima skupaj sina Vita, ki sta se ga razveselila pred štirimi leti.

V seriji sta igrala par

Tadeja Piška poznamo kot televizijskega in gledališkega igralca. Javnosti je poznan predvsem iz serije Reka ljubezni, v kateri je zaigral skupaj z Laro Komar, s katero ostajata dobra prijatelja.

