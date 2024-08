Challe Salle po drami z Zlatkom stopil pred oltar #video

Raper Challe Salle se je minulo soboto poročil z dolgoletno partnerko Yvonne Srdoć, s katero imata sina Alexa. Po drami in obračunu z raperjem Zlatkom je pred oltar stopil v prestolnici, nato pa še na gradu Bogenšperk. Utrinke s poroke, ki sta jih delila na svojih družbenih omrežjih, si oglejte v zgornjem posnetku.

Mladoporočenca sta utrinke s poroke delila na svojih profilih na družbenem omrežju Instagram in zapisala: "Mr. & Mrs. Petrović." Cerkveno sta se poročila v pravoslavni cerkvi v prestolnici, civilno pa na gradu Bogenšperk, kjer je potekalo tudi slavje.

Kot je razvidno z objavljenih fotografij in posnetkov, je nevesta nosila dolgo belo obleko, ki jo je izbrala v poročnem butiku Sanjska obleka, ženin pa črno-bel smoking.

Želela sta si poroke v ožjem krogu družine in prijateljev

Challe Salle, čigar pravo ime je Saša Petrović, je bil s partnerko Yvonne Srdoč zaročen od julija 2022. Zaročila sta se med oddihom v Egiptu. Kot je slovenski raper povedal ob zaroki, sta si želela poroke v ožjem krogu družine in prijateljev. "Zagotovo bo pa dobra žurka z veliko dobre hrane, pijače in seveda glasbe," je še dodal takrat.

Mladoporočenca sta januarja leta 2023 prvič postala tudi starša in se razveselila rojstva sina Alexa.

Policijska preiskava že zaključena

33-letnik se je v zadnjem mesecu in pol soočal z vrsto obtožb, da se je intimno zapletal z mladoletnimi dekleti. Obtožbe, ki jih je potrdila tudi njegova nekdanja spremljevalna pevka Ana Vida Resnik, je v svoji pesmi Klepc laže izrekel raper Zlatan Čordić - Zlatko. Povod za večtedenski spor in obračun med njima so bile sicer kritike, ki jih je Petrović izrekel na račun Zlatka. Ker je od njega zahteval opravičilo, a ga ni dobil, je nato objavil pesem, ki naj bi mu uničila kariero.

Challe Salle je vse obtožbe na svoj račun zavrnil in jih označil za neresnične, medtem ko je policijska preiskava zoper njega že zaključena. V času očitanih dejanj je namreč veljala drugačna zakonodaja.

Challe Salle in Yvonne Srdoč sta se zaročila julija 2022 med oddihom v Egiptu. Foto: Mediaspeed

