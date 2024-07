Challe Salle objavil novo skladbo, v kateri odgovarja Zlatku

Raper Challe Salle oziroma Saša Petrović je v zadnjih tednih v središču pozornosti zaradi obtožb o zapeljevanju mladoletnic. Na to je med drugim v skladbi opozoril raper Zlatko, oglasile pa so se tudi njegove domnevne žrtve, ena od njih je proti Petroviću vložila ovadbo.

Vse to je Petrović označil za "organiziran javni napad" nanj, nato pa objavil skladbo Tata, ki je nedvomno odgovor na Zlatkovo Klepec laže.

V pesmi med drugim Zlatku očita, da mu "podtika afere" in mu ob tem navrže: "Če ne bi si izmislil komada o men', poslušal in gledal te ne bi noben".

Poslušajte:

Pred premiero skladbe je Petrović oziroma Challe Salle v sporočilu za javnost pojasnil, da je nastala "v luči dogodkov zadnjih 14 dni".

Zanika vse obtožbe

"Doživel sem organiziran javni napad nekaterih posameznikov, ki želijo odkrito in prikrito škodovati mojemu dobremu imenu in karieri ter povzročati bolečino moji družini. Glede vseh obtožb proti meni ponavljam, da nič od tega, kar se mi pripisuje, ni resnica," je zatrdil v sporočilu za javnost, "ostro obsojam vse laži in sovražni govor. Neutemeljene obtožbe brez dokazov, ki temeljijo zgolj na besedah proti besedam, so presegle vse meje sprejemljive javne komunikacije in s tem tudi družbene odgovornosti, ki jo nosi naša glasbena scena. Podpihovanje sovraštva, izražanje škodoželjnosti in laži – vse to je nedopustno."

Dodal je, da se po njegovem mnenju "takšne zadeve ne rešujejo na družbenih omrežjih in prek medijev, ampak pri pristojnih organih", na te pa naj bi se obrnil tudi sam.

Foto: Mediaspeed

"Nikoli nisem želel nikomur škodovati, javno sem izrazil svoje mnenje glede glasbene scene, za katerim stojim in ki se je tudi izkazalo za resnično s kasnejšimi aktivnostmi proti meni, ki še vedno trajajo," je še zapisal, "glede na to, da gre za organiziran javni napad name, verjamem, da bo izid moje pesmi sprožil nov val aktivnosti proti meni."

Zapisal je še, da s skladbo Tata zaključuje to zgodbo in namerava vso energijo usmeriti v svojo družino, med drugim se s partnerko pripravljata na poroko, posvetiti pa se namerava tudi svojemu sinu.

Policija končala preiskavo

Ravno danes so sicer v javnost prišle informacije, da je policija prenehala preiskovati Petrovića, potem ko je ena od njegovih domnevnih žrtev proti njemu vložila ovadbo. Policija je preiskavo končala zaradi drugačne zakonodaje v času očitanih dejanj.

