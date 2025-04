Challe Salle doživel napad, znašel se je v dihalni stiski

Raper Challe Salle je na družbenem omrežju objavil, da je med delom v studiu doživel manjšo dihalno stisko, in s fotografijo, na kateri nosi kisikovo masko, prestrašil svoje oboževalce. "Bili so že boljši dnevi," je zapisal raper, a kmalu pojasnil, da je bila kriva alergijska reakcija, saj je alergičen na cvetni prah, obenem pa je dal vedeti, da se že počuti bolje.

Raper Challe Salle, ki je najprej s sledilci na družbenih omrežjih delil fotografijo, na kateri se je s kisikovo masko javil z urgence, je kmalu pojasnil, da je z njim vse v redu. "Sredi snemanja smo v studiu odprli okno in sem dobil napad kašlja zaradi alergijskega rinitisa," je zapisal vrhniški raper. Kot je pojasnil, je bilo tako hudo, da ni mogel dihati.

"Alergičen sem na cvetni prah, do zdaj so mi vedno pomagale tablete Aerius, a letos sem jih začel jemati pozno, sezona cvetenja pa je na vrhuncu in je sprožila napad," je še pojasnil Challe Salle in dodal, da je bil na urgenci na predihavanju, dobil je tudi pršilnik z ventolinom in se kmalu bolje počutil.

Foto: Instagram/Challe Salle

Kot je še zapisal, se mora zdaj po priporočilu zdravnikov čim manj zadrževati zunaj. "Če ima kdo podobne izkušnje, naj mi, prosim, napiše, kaj mu je pomagalo ali olajšalo zadevo," je še glasbenik svoje sledilce prosil za pomoč in nasvete.