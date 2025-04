Revolucionarni kavni izum treh Tržačanov

Ste med ljubitelji kave, ki vsak dan porabijo vsaj eno kavno kapsulo? Te ustvarijo precej odvečne embalaže, to pa želijo zdaj spremeniti Tržačani, ki so predstavili prvo kavno kapsulo brez embalaže.

Kavni aparati na kapsule so postali priljubljen pripomoček za domače uživanje v kavnih napitkih, a pri njihovi uporabi ostane ogromno embalaže. Plastiko in aluminij, iz katerih so kapsule izdelane, je sicer mogoče reciklirati, a se to v veliko primerih ne zgodi in odpadne kapsule predstavljajo veliko obremenitev za okolje.

Misel na to je vodila Tržačane Fabrizia Polojaza, Andreja Godino in Massima Chendo, ki so razvili revolucionaren izdelek v svetu kave – kavno "kapsulo", ki jo sestavlja izključno kava, poroča zamejski časopis Primorski dnevnik. "Dočakali smo uresničitev sanj, ki so se začele pred več kot desetimi leti," je ob tem na družabnih omrežjih naznanil Godina.

Pražar Polojaz, kavni izvedenec Godina in izdelovalec aparatov za domačo pripravo kave Chenda so po letih raziskovanja v sodelovanju z Univerzo v Vidmu razvili tehnologijo, s pomočjo katere lahko mleto kavo stisnejo v obstojno ploščico, ki ne potrebuje dodatne embalaže.

Kavne ploščice Tablì, ki nadomeščajo klasične kavne kapsule, so pod okriljem kavnega velikana Lavazze prvič predstavili prejšnji teden na Milanskem tednu oblikovanja, kjer je Lavazza naznanila "novo pot v svetu kave", 100-odstotno kavne ploščice in poseben aparat, s katerim se te ploščice uporabljajo. "Tudi v najzahtevnejših časih vlagamo v razvoj," je ob tem poudaril prvi mož Lavazze Antionio Baravalle, "v letu, ko obeležujemo 130. obletnico, smo znova dvignili letvico".