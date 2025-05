Kdo bi si mislil, da lahko mlečna pena prinese vozovnico za Milano?

Kavne mojstrovine, ki vodijo na svetovno prvenstvo

Želeli smo se prepričati na lastne oči, zato smo se udeležili letošnjega LAGS Spopada Slovenija 2025 – državnega prvenstva v risanju z mlečno peno, ki je potekalo v kavarni Barcaffè. Spremljali smo napet boj med baristi iz vse Slovenije, ki so se pomerili v štirih kategorijah spretnosti in prikazali vrhunske latte art mojstrovine, od popolno simetričnih src do domiselnih rozet. Zeleni lonček je osvojil Jasmin Husić, rdečega je ponovno ubranil Andrej Horvat, črni je šel v roke Evi Bogdan, zlati pa je ostal pri edinem dosedanjem imetniku Alešu Gorencu.

Videli smo lahko vrhunske latte art mojstrovine, od popolnoma simetričnih src do domiselnih rozet. Foto: Gaja Hanuna

Na tekmovanju ni manjkalo napetosti. Foto: Gaja Hanuna

"To je velika potrditev mojega truda in dokaz, da delam prav in z dušo," nam je po zmagi povedala Eva Bogdan, ki se bo s preostalimi prvaki oktobra podala na svetovno prvenstvo v Milano.

Eva Bogdan, zmagovalka in prejemnica črnega lončka Foto: Gaja Hanuna

Pomemben je bil vsak detajl

Tekmovanje je potekalo v štirih stopnjah, ki jih določa LAGS: zelena, rdeča, črna in zlata. Vsaka zahteva določene veščine, od osnovne simetrije in kontrasta do izredno natančnih in tehnično zahtevnih vzorcev. Pred tričlansko strokovno žirijo so morali tekmovalci dokazati svoje znanje in natančnost, pri čemer je štel vsak detajl.

Na tekmovanju je bila ključna natančnost. Foto: Gaja Hanuna

Žirijo so sestavljali izkušeni strokovnjaki

Strokovno ocenjevanje so prevzeli trije priznani mojstri latte arta Aleš Gorenc, Toni Matas in Marko Podbrežnički, vsi certificirani trenerji LAGS in nosilci najvišjih nazivov na tem področju. Njihove bogate izkušnje s svetovnih tekmovanj in izobraževanj so bile zagotovilo za natančno in profesionalno presojo.

Žirijo so sestavljali Aleš Gorenc, Toni Matas in Marko Podbrežnički. Foto: Gaja Hanuna

Kateri so ključni elementi risanja z mlečno peno?

"V latte art ločimo tri osnovne elemente: srce, rozeto in tulipan. Kateri je zahtevnejši, je odvisno od posameznika, nekaterim bolj ustreza eno, drugim drugo. Osebno se mi rozete zdijo najzahtevnejše. Elemente je mogoče tudi združevati in ustvariti zanimive, kompleksne vzorce. Ključno je, da so vsi sestavni deli pravilno pripravljeni, od kave in mleka do izbire skodelice, temperature mleka in same tehnike," je za naš portal povedal Aleš Gorenc.

Aleš Gorenc nam je povedal, da je najpomembnejša pravilna priprava elementov. Foto: Gaja Hanuna

