Grožnjan je majhno mesto, ki vas bo zagotovo navdušilo. Leži v osrčju hrvaške Istre in ima bogato srednjeveško zgodovino. Mnogi mu pravijo tudi umetniško mesto, saj ga sestavljajo kamnite, a barvite hiške, v katerih je kar dvajset stalnih slikarskih ateljejev in galerij, v poletnih dneh pa se število teh poveča na štirideset. Grožnjan je le 25 kilometrov oddaljen od slovenske meje, zato je brez dvoma odlična destinacija za izlet med koncem tedna.

Mesto Grožnjan v osrčju Istre Foto: Shutterstock

Zakaj obiskati Grožnjan ravno poleti?

Poletje v Grožnjanu je res nekaj posebnega. Mesto takrat oživi z umetniškimi, glasbenimi in kulturnimi dogodki. Vsako leto gosti mednarodne poletne šole za mlade umetnike, jazz festivale, klasične koncerte in številne razstave. Ulice postanejo oder za ulične umetnike, jazz glasbenike in druge ustvarjalce, ki poskrbijo za sproščeno, a hkrati čarobno vzdušje.

Mesto je polno galerij, ki vas bodo navdušile. Foto: Taja Kaja Cekuta

Kamnite ulice, ki jih krasijo umetniška dela. Foto: Taja Kaja Cekuta

Foto: Taja Kaja Cekuta

Znamenitosti, ki si jih morate ogledati

Staro mestno obzidje in mestna vrata

Sprehodite se skozi stara mestna vrata in občutite objem preteklosti.

Cerkev sv. Vida, Modesta in Krešencija

Cerkev je prvič v pisnih dokumentih omenjena že leta 1310. Gre za enoladijsko apsidno cerkev, ki je bila kasneje, leta 1770, obnovljena v baročnem slogu. Ponuja tudi čudovit razgled na dolino Mirna.

Foto: Shutterstock

Galerija Fonticus

V Grožnjanu je bil nekoč fontik, skladišče žita in moke. Danes je tu mestna galerija Fonticus, ki jo vodi Eugen Vodopivec Barkovsky. V njej si lahko ogledate dela domačih in tujih avtorjev.

Kolesarska pot Parenzana

Mesto Grožnjan je lahko tudi vaša postojanka med kolesarjenjem po poti Paranzana. To je pot, kjer je nekoč vijugal vlak iz Trsta v Poreč.

Foto: Taja Kaja Cekuta

Foto: Taja Kaja Cekuta Foto: Taja Kaja Cekuta

Restavracije v mestu in okolici, ki vas bodo navdušile

Bastia: domačnost, svežina in odličen razgled. Ambient je rustikalno eleganten, idealen za počasen obrok.

Taverna Ulika: romantična vinska taverna z lokalno kulinariko in čudovitim ambientom. Njihova ponudba temelji na sezonskih sestavinah, priprava pa je vidno srčna in iskrena.

Bar Vero aModoMio: manjši lokal z italijansko noto, odličnimi prigrizki, kavo in lahkimi vini. Odlično za hiter oddih med sprehodom.

San Canzian Village & Hotel (bližina Grožnjana): "fine dining" v elegantnem okolju. Za vse, ki uživate ob večhodnih menijih z vinsko spremljavo.

Konoba Mondo (Motovun): zelo priljubljena med domačini in turisti. Znana po jedeh s tartufi, ročno narejenih testeninah in senci dreves.

Za vse ljubitelje vina

Kabola Winery (Momjan): eno najbolj fotogeničnih posestev v Istri, znano po naravnih in oranžnih vinih. Degustacija poteka v mirnem ambientu s pogledom na vinograde.

Roxanich (Motovun): ekološko pridelana vina z značajem. Vinarna je v luksuznem butičnem hotelu z izjemno arhitekturo in kletjo, ki jo dopolnjuje umetnost.

Kozlović (Momjan): moderna vinska klet z osupljivimi razgledi in profesionalnim pristopom k degustacijam. Njihova malvazija vas bo zagotovo navdušila.

Fakin (Motovun): mlajša vinarna, ki je družinsko vodena, z nagrajenimi rdečimi vini in zelo prijetnim vzdušjem.

Vinarija Tomaz (Motovun): njihova malvazija in teran pogosto zmagujeta na lokalnih tekmovanjih. Degustacije potekajo v prijetnem, domačem okolju, velikokrat tudi z lokalnimi narezki.

Kam na degustacijo olj in tartufov?

Istra slovi po svojem ekstradeviškem olivnem olju in tartufih, zato ne izpustite degustacije njihovih olj ob jedeh s tartufi.

Ipša (Livade): družinska oljarna z izjemno kakovostnim oljem. Mogoča je degustacija različnih vrst olja ob razlagi pridelave.

Karlić tartufi (Buzet): voden ogled lova na tartufe z izkušenimi psi, nato pa degustacija tartufov in izdelkov z njimi, od pašt do sira in celo čokolade.

Zigante tartufi (Livade): verjetno najbolj znano ime v istrskem svetu tartufov. Imajo trgovino, restavracijo in možnost degustacij.

Chiavalon (Vodnjan): vrhunska olivna olja, priznana tudi v tujini. Obiščete jih lahko v moderni degustacijski sobi z razlago vsakega olja posebej.

Buršić (Vodnjan): degustacija olivnih olj v bolj sproščenem, družinskem vzdušju. Odlična izbira za ljubitelje domačih zgodb.

Mesta, ki si jih lahko ogledate blizu Grožnjana

Motovun: pravljično mestece na hribu z bogato zgodovino in eno najlepših razglednih točk v Istri. Ponuja prijetne poti, festivalske dogodke in odlično kulinariko.

Buje: manj turistično, a prav tako očarljivo mesto, idealno za miren popoldanski sprehod. Ponuja tudi nekaj manjših galerij in zanimivih kavarn.

Oprtalj: skriti biser na griču nasproti Motovuna. Manj znan, a z izjemnim razgledom in pristnim vzdušjem.

Livade: mesto tartufov, kjer najdete lovce, trgovine in restavracije, specializirane za to dragoceno sestavino.

Motovun Foto: Shutterstock Sanjski razgled iz mesta Motovun Foto: Shutterstock

