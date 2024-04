Vikend izlet v Gradec: to so lokacije, ki jih morate obiskati

Avstrijski Gradec je Slovencem znan predvsem zaradi možnosti nakupovanja. Včasih nas trgovine premamijo in pozabimo na vse lepo okoli nas. V tem članku vam razkrijemo kotičke, ki jih lahko obiščete, ko se boste v Gradec odpravili z avtom, vlakom ali pa kakšnim drugim prevoznim sredstvom.

Stolp na grajskem griču

Več stoletij star stolp z uro na znamenitem grajskem griču Schlossberg, ki ga lahko vidite s številnih lokacij v Gradcu, je del bogate zgodovine mesta. Zvonjenje zvonov je ljudi v preteklosti opozarjalo na požar ali kakšne druge nevarnosti. Njegova struktura velja za čudež, zato je vsekakor vreden ogleda.

Botanični vrt v Gradcu

Vsem ljubiteljem rastlin priporočamo obisk botaničnega vrta. Ta zeleni raj narave odlično odraža značilen slog in arhitekturo tega mesta. V botaničnem vrtu si najrazličnejše rastline lahko ogledate brezplačno, saj ni vstopnine.

Frankowitsch

Če nimate idej, kje bi se ustavili čez dan, da bi nekaj pojedli, potem je odlična izbira Frankowitsch. Ponujajo obložene kruhke z božanskimi nadevi. Njihova ponudba ni samo okusna, ampak tudi estetsko zasnovana.

Standl 5 in Oh My Dog

Mesto ne ponuja le znamenitosti, ampak tudi okusno hrano, zaradi katere središče Gradca privabi marsikaterega turista. Med najbolj priljubljenimi jedmi v Gradcu je hot dog, ki ga strežejo v Standl 5 in v Oh My Dog.

Hofbackerei Edegger-Tax

Najstarejša pekarna v Gradcu je Hofbackerei Edegger-Tax, katere zgodovina sega v leto 1569. Ta znana pekarna je poseben pečat pustila tudi v spominu japonskih turistov, zato so svojo novo poslovalnico odprli še v Kjotu.

Katze Katze

Če ste v iskanju bara, kjer bi preživeli večer, je dobra izbira Katze Katze, kamor se lahko odpravite s prijatelji in si popestrite večer z okusnimi koktajli. Bar je poimenovan po mačkah, zato naj vas ne preseneti, če boste kje zasledili kakšno.

Kunsthauscafe

Zajtrk, brunch, kosilo ali večerja – karkoli si zaželite. Restavracija v graškem muzeju sodobne umetnosti (Kunsthaus Graz) ponuja vse to, še posebej okusni pa so njihovi burgerji s krompirčkom in ponudbe bruncha.

Herrengasse

To je glavna nakupovalna ulica v mestu, kjer boste našli vse glavne modne butike. Toda Herrengasse je tudi dom raznih palač, ki si jih je vredno ogledati. Dvorišče Landhaushofa oziroma Deželne hiše s svojimi arkadami in tlakovci velja za mojstrovino italijanske renesanse. Če si želite ogledati freske, se ustavite pri slavni "pobarvani hiši" oziroma Gemaltes Haus.

Palais-Hotel Erzherzog Johann

Zgodovinski hotel v osrčju Gradca je čudovita izkušnja, v kateri boste lahko občutili zgodovinski pridih. Občudovali boste lahko stari parket, zgodovinske slike, okrašeno in starinsko pohištvo in še marsikaj. Vse to pa je združeno z udobjem, ki vas ne bo razočaralo.

