Kotički Slovenije za popoln vikend oddih

Prihajajo toplejši dnevi in odličen čas za vikend oddih. Slovenija je majhna dežela, ki ponuja raznolik izbor destinacij za vse okuse. Zaradi svoje geografske raznolikosti ponuja tako obmorske kot gorske kotičke. Izjemna je tudi v kulinariki in vinarstvu, ki pogosto privabljata turiste. Razkrivamo destinacije, ki vas ne bodo razočarale.

Lončarska vas Filovci

V osrčju Prekmurja je lončarska vas, kjer boste izvedeli vse o zgodovini filovskega lončarstva in avtohtoni arhitekturi panonske hiše. Ogledate si lahko muzej na prostem Filovci, se udeležite ustvarjalne ali kulinarične delavnice ter uživate ob domači prekmurski gibanici. Naredite si hkrati poučen, ustvarjalen in zabaven konec tedna.

Vpogled v ustvarjalnost narave

Reka Mostnica v dolini Voje na Gorenjskem s svojimi koriti in slapovi ponuja nepozabno doživetje. Ob reki sta na izbiro dve peš poti, ki omogočita, da lahko opravite krožno pot. Na takšni lokaciji bodo dobre fotografije vsekakor zagotovljene. Na takšnem izletu pa ne pozabite na previdnost!

Spoznajte vojaško zgodovino

Izlet bo navdušil tako starejše kot najmlajše. Obiščite park vojaške zgodovine Pivka, kjer vam bodo predstavili bogato vojaško zgodovino Slovenije. Ogledali si boste lahko eno izmed največjih tankovsko-artilerijskih zbirk v tem delu Evrope. Ponujajo razstavo topov, tankov, oklepnih vozil, podmornice in helikopterjev.

Za vse ljubitelje vina in okusne hrane

Goriška Brda so ena izmed najbolj priljubljenih izletniških destinacij v Sloveniji, saj ponujajo pester izbor vin in kulinarike, in vse to v naravi, ki vas bo navdušila. Primerna so za enodnevni izlet ali pa tudi za več dni. Med vinogradi najdete različne vinarije, kjer ponujajo oglede kleti in vinogradov ter degustacije. Nekatere izmed njih so Movia, Simčič, Bjana in Ščurek, ki vse našteto ponujajo ob okusnih prigrizkih, ki vas bodo spremljali med okušanjem vin.

Poleg vinarij so v Goriških Brdih tudi restavracije, ki bodo navdušile vse gurmane. Med njimi so Bužinel, Tavarneta Estate, Hiša Marica in Gredič. Za vse, ki bi želeli prenočiti, pa so odlični predlogi Vila Vipolže, Tavarneta Estate, Gredič in Bužinel.

Spočijte svoje možgane

Če ste ljubitelj narave, se za vikend z družino odpravite na izlet nekam, kjer se boste nadihali svežega zraka in si spočili glavo. Lahko obiščete Kranjsko Goro, ki ponuja sanjske kotičke, obdane z naravo. Tam je jezero Jasna, ki je primerno za vse, ki bi si želeli le sprehoda. Za malo daljši sprehod obiščite Tamar, kjer se nahaja koča z odlično hrano. Tudi Zelenci so eden izmed najbolj priljubljenih kotičkov v Sloveniji. Na poti domov pa se lahko ustavite v gostilni Jožica, ki ponuja pester izbor domače hrane.

Velika planina je planota v Kamniško-Savinjskih alpah, ki je prav tako zelo priljubljena. Če se boste odpravili tja, si morate ogledati pastirsko naselje, živali, ki se tam pasejo, cvetlice, ki so že začele cveteti, in preizkusiti tamkajšnjo kulinarično ponudbo. V družbi živali in narave lahko preživite tudi noč v različnih kočah s pastirskim pridihom.

Med destinacijami, ki jih je vredno izpostaviti, je tudi Pohorje, ki nudi odlične pogoje za kolesarjenje in pohodništvo.

Ste oseba, ki obožuje vodne športe? Potem je za vas dolina Soče, kjer se lahko odpravite na rafting, ki bo poskrbel za adrenalinski izlet.

Kotiček z razglednice

Svetovno znana destinacija je vsekakor Bled z Blejskim jezerom, nad katerim je svojo izbranko zaročil Luka Dončić. Okoli jezera se je mogoče tudi sprehoditi ali pa se po njem peljati s čolničkom, v katerem si lahko naredite tudi piknik. Okoli jezera so številne restavracije s pestrim izborom hrane, najbolj znana pa je blejska kremšnita. Za vse pohodnike bodo poskrbeli hriboviti deli v okolici Bleda, ki nudijo sanjski pogled na mesto in jezero.

Za vse ljubitelje morja

Med obiskom slovenske obale ne smemo izpustiti Pirana, ki je malo, a čudovito mesto z bogato zgodovino. Nedaleč stran se nahaja Portorož z luksuznimi hoteli, odličnimi lokali s pogledom na morje in restavracijami, ki ponujajo okusne morske specialitete.

Mesto, ki živi

Ko v Ljubljani posije sonce, se mesto prebudi in privabi ogromno ljudi. Ponuja estetsko zasnovane kavarne in restavracije, tržnico, ki živi, in muzeje, ki obujajo zgodovino. Blizu mestnega jedra se nahaja park Tivoli, ki je odličen za dopoldanski sprehod. Njegova pot lahko vodi tudi do vrha Rožnika. Od tržnice se lahko povzpnete na grad, ki zagotavlja razgled na čudovito Ljubljano.