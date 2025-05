V svetu nenehnih sprememb, digitalizacije in rastočih cen se spreminjajo tudi naše nakupovalne navade. Slovenci smo nekoč večino denarja namenjali osnovnim potrebam, danes pa se potrošnja razteza od sodobne tehnologije do opreme za preživljanje prostega časa. O tem, kako se spreminjajo nakupne prioritete Slovencev, katere kategorije beležijo največjo rast in kaj danes pomeni dober nakup, smo se pogovarjali s predstavniki nakupovalnega centra Aleja.

Izdelki, za katere zapravimo največ

Velikokrat se sprašujemo, za katere izdelke Slovenci zapravimo največ. V pogovoru s poznavalci potrošniških navad smo izvedeli, da Slovenci v povprečju največ denarja namenimo hrani in oblačilom, to ostaja konstanta. K tem kategorijam pa se danes pridružuje še tehnologija. “Pametni telefoni, računalniki in televizorji so postali nepogrešljiv del vsakdana, kar pomeni, da potrošniki postajajo vse bolj vešči tehnologije in pripravljeni investirati v tovrstne izdelke,” pravijo.

Hrana in oblačila ostajajo na vrhu seznama. Foto: Shutterstock

Zapravljamo danes več ali manj kot včasih?

"Danes porabimo več, a bolj premišljeno," pojasnjujejo sogovorniki. Gospodarska negotovost in inflacija sta močno vplivali na vedenje potrošnikov. "Več je iskanja popustov, akcij in nakupov na zalogo, impulzivnih nakupov pa vse manj. Potrošniki postajajo bolj racionalni in usmerjeni v iskanje vrednosti."

Današnji potrošniki so pri nakupu bolj premišljeni. Foto: Shutterstock

Kategorije, ki dosegajo največjo rast

Izstopajoča kategorija, ki zadnja leta beleži največjo rast, je vsekakor prosti čas. "Razlaga je preprosta, saj ljudje vedno več pozornosti posvečajo zdravju in gibanju, kar prispeva k rasti tega segmenta," so nam povedali. To zajema športno opremo, družabne igre, aktivnosti na prostem in še marsikaj. Vse to kaže, da je gibanje postalo pomemben del vsakdanjika večine ljudi. "Ob tem pa ne moremo prezreti niti področja mode in tehnologije, kjer podjetja nenehno sledijo trendom in z inovacijami spodbujajo rast prodaje."

Gibanje je postalo pomemben del vsakdanjika, kar vpliva tudi na nakupne navade. Foto: Shutterstock

Preplet spletnega in fizičnega sveta

Gre za zelo pomemben dejavnik, ki je ključno preoblikoval vedenje potrošnikov. Večino izdelkov si danes najprej ogledamo prek spleta, kjer raziskujemo, primerjamo, prebiramo mnenja, in šele nato obiščemo fizično trgovino. Pravijo, da postaja zelo pomembna tudi sama izkušnja pri nakupovanju, saj ljudje želijo več kot zgolj nakup. "Nakupovanje se pogosto začne z druženjem, obiskom kavarne ali restavracije, nadaljuje v trgovinah, zaključek pa mnogokrat vključuje kakšno prireditev, koncert ali aktivnost," so opazili v Aleji.

V Aleji pravijo, da ostaja izkušnja še vedno bistvenega pomena. Foto: Shutterstock

Takšen je tipični slovenski potrošnik

Pogovarjali smo se tudi o tipičnem potrošniku, ki ga opisujejo kot premišljenega, informiranega in predvsem cenovno občutljivega. "Ob hitrih cenovnih skokih na področju hrane in energije postaja vsak nakup premišljena odločitev. Čeprav cena ostaja pomembna, pa kakovost ne izgublja pomena, še posebej pri večjih nakupih. Ljudje iščejo zanesljive blagovne znamke, trajnostne izbire in ponudnike, ki znajo vzpostaviti odnos zaupanja. Vrednote, kot so ekološka ozaveščenost, trajnostna naravnanost in personalizirane storitve, postajajo vse odločilnejši dejavniki pri izbiri," so nam zaupali predstavniki Aleje.

Zaupanje je ključno. Foto: Shutterstock

