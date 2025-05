Ti znaki horoskopa preprosto ne znajo z denarjem

Dvojčka

Dvojčki so radovedni in ves čas na lovu za novimi doživetji, kar pogosto privede do impulzivnih nakupov. Denar jim kar polzi skozi prste, ker si želijo izkusiti prav vse – od novih tehnologij do potovanj. Imajo močno potrebo po stalnem vznemirjenju, ki jim je veliko pomembnejše od odgovornega načrtovanja financ.

Strelec

Strelci obožujejo svobodo in potrebujejo pustolovščine, denar pa vidijo kot sredstvo, ki jim omogoča uživanje in ne varnosti. Ne marajo dolgoročnega načrtovanja in pogosto zapravijo več, kot so nameravali. Načrtovanje proračuna jih duši, zato se vedno znova znajdejo v situaciji, ko morajo po žepih iskati še zadnji drobiž.

Ribi

Ribe so kronični čustveni potrošniki – zapravljajo, da bi se potolažile ali nagradile. V svojem življenju ne poznajo nikakršne finančne strukture in če za seboj nimajo koga strogega, ki jih podpira, jim svetuje in jih opozarja, pogosto povsem zanemarijo plačevanje računov in v neskončnost odlašajo z odločitvami.