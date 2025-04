Težko se jim je upreti: moški, rojeni v teh znakih, so mojstri spogledovanja

Astrologi so prepričani, da so moški, rojeni v določenih nebesnih znamenjih, še posebej nadarjeni zapeljivci: so naravno šarmantni, duhoviti in vedno korak pred drugimi.

Dvojčka

Moški, rojeni v znaku dvojčkov, so duhoviti, hitrih misli in še hitrejšega jezika ter vedno polni zanimivih zgodb. So izredno privlačni, ker so pogovori z njimi vedno zabavni in se pogosto spontano zavlečejo. Dvojčki se znajo prilagoditi sogovorniku in znajo vedno izreči ravno pravo stvar v ravno pravem trenutku. Njihovo spogledovanje ni vedno očitno, ampak ga pogosto skrijejo v igro besed, pogledov in duhovitih domislic.

Lev

Moški, rojeni v znamenju leva, izžarevajo samozavest in karizmo, ki privlačita poglede, kjerkoli se pojavijo. Radi so v središču pozornosti, a se znajo vesti tudi kot pravi kavalirji. Njihovo spogledovanje je toplo, odprto in polno pohval, pri čemer nikoli ne delujejo neiskreno. Imajo prirojen občutek za ritem pogovora in ob njih se vsak sogovornik počuti posebno. Ob njihovem šarmu in samozavesti je težko ostati ravnodušen.

Škorpijon

Škorpijoni so mojstri tihega zapeljevanja, njihova moč spogledovanja se skriva v intenzivnosti njihovih pogledov in skrivnostni energiji. Moški, rojeni v tem znaku, ne govorijo veliko, a vsak njihov stavek deluje premišljeno in dvoumno. Njihova prisotnost ljudi hipnotizira, njihovim sogovornikom pa se pogosto zdi, da so jih nekako "prebrali". Škorpijoni pri spogledovanju izkoristijo svoj instinkt, intuicijo in čustveno globino.