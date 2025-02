Lažni prijatelji so običajno rojeni v teh znamenjih

Včasih imamo to nesrečo, da naletimo na ljudi, ki se le pretvarjajo, da so naši prijatelji. Po mnenju astrologov je to značilno predvsem za ljudi, rojene v enem od teh znakov horoskopa.

Strelec

Strelci so pustolovci, neodvisni posamezniki, ki so odlični družabniki za zabavna in vznemirljiva doživetja. Prav zaradi tega njihovega nemira pa le stežka zgradijo globoka in trajna prijateljstva. So osebe, ki pogosto dajo prednost osebni svobodi pred čvrstim, dolgotrajnim prijateljstvom.

Dvojčka

Dvojčki so znani po odličnih komunikacijskih veščinah ter so zelo šarmantni in zabavni ljudje. Njihova dvojna narava pa predstavlja težavo, ko gre za prijateljstvo. Zaradi svoje dvojnosti imajo kot prijatelji pogosto težave s predanostjo in zanesljivostjo, saj na prvo mesto običajno postavijo lastne interese.

Škorpijon

Ljudje, rojeni v znamenju škorpijona, so pogosto lažni prijatelji. Po eni strani vas bodo šarmirali, po drugi strani pa bodo vaše zaupanje brez pomisleka izkoristili za lastno korist. Čeprav se škorpijoni zdijo predani, bodo svoje prave namene skrivali pred vami in izdali vaše zaupanje, ko boste najmanj pričakovali.