To so najbolj dolgočasni znaki horoskopa

Pogovor z nekaterimi ljudmi deluje kot uspavalno sredstvo, pa naj bo to zaradi teme pogovora, počasnega govorjenja ali monotonosti sogovornika. Astrologi pravijo, da se to največkrat zgodi v pogovoru s temi nebesnimi znamenji.

Bik

Biki so znani po svoji stabilnosti, v pogovorih pa ta stabilnost včasih preide v dolgočasnost. Radi se pogovarjajo o temah, ki jih zanimajo, običajno so to finance, dnevne rutine in priljubljeni recepti, a le redko dovolijo, da bi se razvil dialog. Poleg tega govorijo tako počasi, da boste komaj čakali, da se pogovor konča.

Kozorog

Praktični in odgovorni kozorogi se med pogovorom praviloma osredotočajo na resne teme, kot so posel, načrtovanje prihodnosti in lastni dosežki. Čeprav so njihove namere vedno brez izjeme dobre, sogovornike hitro utrudijo, ker nimajo nobene spontanosti. Pogovor s kozorogom je običajno videti kot sestanek, ne pa sproščen klepet.

Rak

Čeprav so raki čustveni in skrbni, so pogosto preveč osredotočeni na svoja čustva in pretekle izkušnje. Radi se vedno znova vrtijo okoli istih zgodb in pretiravajo s podrobnostmi, ki sogovornika kar uspavajo. Če se znajdete v pogovoru s pripadnikom tega znamenja, se pripravite na dolg sprehod skozi njegovo čustveno preteklost.