Ko se dnevi otoplijo, je čas, da oblačila iz debelejših materialov zamenjate za bolj lahkotna. Pri tem bodo do izraza vsekakor prišle obleke, ki jih lahko nosite za najrazličnejše priložnosti, tudi za druženja na piknikih. Če vas zanima, kakšno obleko izbrati za takšen dogodek, berite članek naprej.

Kratke lahkotne obleke

Za sproščeno vzdušje na pikniku so kratke obleke iz bombaža, viskoze ali lana vedno odlična izbira. Takšni materiali dihajo in ne omejujejo gibanja. Izberete lahko obleko z naramnicami, s kratkimi rokavi ali pa celo z ohlapnimi dolgimi rokavi. Odlično se podajo tudi k supergam ali sandalom.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Daljše obleke

Če želite nekaj bolj elegantnega, a še vedno udobnega, izberite dolgo poletno obleko. Maksi obleke v boho slogu, s cvetličnimi potiski ali v nevtralnih tonih se povsem ujemajo s sproščenim vzdušjem na pikniku.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Obleke z detajli

Če imate rade, da obleka naredi vtis, posezite po modelih z zanimivimi detajli. To so lahko naborki, odprta ramena, pentlje ali izrezi na hrbtu. Takšna obleka je lahko še vedno preprosta za nošenje in hkrati vpadljiva.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Preproste obleke

Včasih je manj več in ravno na piknikih, kjer želite, da vas oblačilo ne moti pri sedenju, pripravi jedi ali igri z otroki, pridejo v poštev minimalistične obleke. Enobarvne bombažne obleke brez pretiranih dodatkov so odlična osnova, ki jo lahko kombinirate s pisanimi dodatki, sončnimi očali in sandali.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Preberite še: