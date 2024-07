Policija je že prenehala preiskovati Challeta Salleta

Potem ko je Ana Vida Resnik na družbenih omrežjih razkrila, da jo je še mladoletno zapeljeval in nadlegoval raper Challe Salle, ko je nastopala kot njegova spremljevalna pevka, zdaj Slovenske novice poročajo, da je policija že prenehala preiskavo očitanih dejanj.

Resnikova je za omenjeni časopis povedala, da so ji na policiji že ob vložitvi kazenske ovadbe pojasnili, da s kazenskim pregonom raperja, čigar pravo ime je Saša Petrović, verjetno ne bo nič, ker mu je očitala dejanja iz leta 2018, ko je bila v veljavi drugačna zakonodaja.

Tako se je zadeva tudi razpletla – policisti so ugotovili, da dejanje po takrat veljavni zakonodaji nima elementov kaznivega dejanja. Odkrili so sicer nekatere znake prekrška, a je pregon tega že zastaral, so z ljubljanske policijske uprave pojasnili za Slovenske novice.

Preostane ji civilna tožba

Ani Vidi Resnik zdaj preostane možnost, da proti Petroviću vloži civilno tožbo. Za zdaj ni znano, ali se bo za to tudi odločila.

Medtem pa naj bi Challe Salle danes popoldne objavil novo pesem. Ob tem ni povsem jasno, ali naj bi šlo za odgovor na skladbo Klepec laže, ki mu jo je pred kratkim posvetil raper Zlatko in ga v njej obtožil zapeljevanja mladoletnih deklet.