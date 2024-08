Preteklo soboto sta pred oltar stopila britanski igralec Ed Westwick in nekdanja mis Amy Jackson. Poročila sta se na Amalfijski obali, tridnevnega slavja pa se je udeležilo več kot 200 gostov, ki so pripotovali z različnih delov sveta.

Po civilni poroki v londonskem hotelu Connaught v začetku avgusta, je par usodni "da" dahnil še pri naših južnih sosedih. Po poročanju revije People sta se poročila v soboto, slavje pa je potekalo kar tri dni.

Na slavju tudi soigralka iz serije Opravljivka

Na Amalfijsko obalo je tako pripotovalo 220 gostov iz ZDA, Indije in različnih delov Evrope. Tam so med drugim opazili igralko Kelly Rutherford, ki je z Westwickom zaigrala v seriji Opravljivka (Gossip Girl), manekenko Daisy Lowe, komika Jacka Whitehalla s partnerko Roxy Horner in filmskega producenta Mohammeda Al Turkija.

Nevesta Amy Jackson je za omenjeno revijo povedala, da je bila slikovita regija popoln kraj za njuno poroko. "Želela sva poročno mesto, ki ni samo naravno lepo, obdano z oceanom, hribi in vinogradi, ampak tudi edinstveno. In našla sva prav to," je poudarila. Ženin je nosil Armanijev smoking z belim suknjičem in črnimi hlačami, nevesta pa po meri izdelano obleko italijanske oblikovalke Alberte Ferretti, s katero že dolgo sodeluje.

Praznovanje se je začelo v petek s križarjenjem ob sončnem zahodu. "Pluli smo vzdolž obale Ravella, Positana in Sorrenta ter se nato zasidrali na Capriju," je povedala nekdanja mis. V soboto sta pred oltar stopila na gradu Castello di Rocca iz 16. stoletja, poročni konec tedna pa se je zaključil v nedeljo s poslovilnim zajtrkom na plaži Giardini del Fuenti v mestu Vietri sul Mare.

Ed Westwick je najbolj poznan po vlogi Chucka Bassa v najstniški seriji Opravljivka (Gossip Girl), Jacksonova, sicer igralka in manekenka, je svojo kariero začela z vlogami v indijskih filmih. Leta 2009 je prejela tudi naziv Miss Teen World. Foto: Guliverimage

