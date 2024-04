Igralca iz priljubljene najstniške serije Opravljivka (Gossip Girl) Ed Westwick in Chace Crawford sta se po več letih znova srečala in navdušila oboževalke.

Skupno fotografijo je na svojem profilu na Instagramu delil 38-letni Crawford in zapisal: "Srečal sem starega prijatelja." Fotografija je navdušila oboževalke in prejela že več kot pol milijona všečkov.

V komentarjih pod objavljeno fotografijo so se oglasili številni oboževalci, ki so nad srečanjem igralcev navdušeni. "Videti je, da sta Nate in Chuck po vseh teh letih še vedno prijatelja." "Opaženo: najboljša na Upper East Sidu sta se ponovno združila in občutek je neverjeten." "Spet bosta zlomila internet." To je le nekaj komentarjev navdušenih oboževalcev.

Serija priljubljena še danes

Serija Opravljivka (Gossip Girl) je bila premierno predvajana leta 2007. V šestih sezonah smo jo lahko spremljali do leta 2012. Chace Crawford in Ed Westwick, ki sta se pred kratkim po dolgem času znova srečala, sta v seriji nastopila v vlogi Nata Archibalda in Chucka Bassa. V glavnih vlogah so zaigrali še Blake Lively, Leighton Meester in Penn Badgley.

Serija, priljubljena predvsem med najstnicami, je popularna še danes. Mogoče si jo je ogledati na večini pretočnih platform, kot sta Netflix in HBO Max.

Zaroka v smučarskem središču

O 36-letnem Westwicku smo sicer pisali pred kratkim, ko je v švicarskem smučarskem središču Gstaad zaprosil partnerko Amy Jackson. Takrat je zapisal, da je zadel jackpot. Jacksonova je sicer igralka in manekenka, leta 2009 je prejela tudi naziv Miss Teen World.

