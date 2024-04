Igralka Julia Stiles je po novem tudi režiserka. Februarja je končala snemanje svojega režijskega prvenca Wish You Were Here. O tej izkušnji je govorila v intervjuju za New York Times in mimogrede omenila, da je lani že tretjič postala mama, česar do zdaj še ni razkrila.

"V meni je veliko čustev, ker imam petmesečnega dojenčka, ob tem pa sem se lotila režije svojega prvega filma," je dejala. Spola ali imena svojega najmlajšega otroka ni razkrila, sicer pa ima 43-letna igralka z možem Prestonom Cookom še dva sinova, stara šest in dve leti.

Materinstvo je podobno režiranju filma

"Biti mama je pravzaprav odličen trening za režijo," je dodala, "vedno moraš razmišljati deset korakov vnaprej, obenem pa se zavedati sedanjosti. Obvladati moraš razporejanje časa, upoštevati potrebe ljudi in jih voditi, obenem pa postavljati meje."

"Močno mi primanjkuje spanca," je še priznala, "obenem pa se mi zdi, da imam več energije kot kadarkoli do zdaj."