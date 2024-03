Novopečene mamice: te znane Slovenke materinski dan praznujejo prvič #foto

Letos in lani so se številne znane Slovenke s partnerji razveselile rojstva prvega otroka in se tako prvič preizkusile v vlogi mame. Letošnji materinski dan, ki ga vsako leto obeležimo 25. marca, bo tako zanje še posebej čaroben. Med novopečenimi mamicami izstopajo Anamaria Goltes, izbranka Luke Dončića, športnice Urša Bogataj, Maruša Ferk in Anja Osterman, vplivnici Eva Peternelj in Ana Pusovnik ter Mia Golob, izbranka nogometaša Andraža Šporarja.

Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga obeležujejo že od leta 1910. V Evropi smo ga začeli praznovati po prvi svetovni vojni, a sprva ob različnih datumih. V Sloveniji se materinski dan zaradi dneva žena, ki ga praznujemo 8. marca, nekaj časa ni praznoval, zadnja leta pa je znova v veljavi.

Poglejte, kdo letošnji materinski dan praznuje prvič:

Anamaria Goltes

Zaročenka košarkarja Luke Dončića je hčerko Gabrielo povila konec novembra lani. Potem ko sta se julija zaročila na Bledu, sta novico, da bosta postala starša, skrbno skrivala pred očmi javnosti. Anamaria Goltes se v času nosečnosti ni pojavila na nobeni od tekem svojega izbranca, po rojstvu hčerke pa je znova postala aktivna tudi na družbenih omrežjih, kjer redno deli utrinke iz njihovega skupnega življenja.

Februarja sta si z Gabrielo skupaj ogledali tekmo proti Oklahomi, ki jo je Dončić zaradi posebne motivacije odigral izjemno uspešno in ekipo Dallas Mavericks popeljal do jubilejne 30. zmage v sezoni. Po tekmi je objavil fotografijo in zapisal, da se bo ta dan še posebej vtisnil v njegov spomin: "Nekaj posebnega. Ona se tega ne bo spomnila, jaz pa si bom zapomnil za večno. Spala je celotno tekmo."

Anamaria Goltes in hči Gabriela sta si februarja prvič skupaj ogledali tekmo Luke Dončića. Foto: Instagram/Luka Dončić

Urša Bogataj

Smučarska skakalka in dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj je mamica sinu Timu postala konec lanskega poletja. S partnerjem Sandijem Križnarjem, bratom skakalke Nike Križnar, sta tako prvič postala starša. Bogatajeva je po hudi poškodbi in materinstvu kariero prekinila, o svoji odločitvi glede nadaljevanja kariere pa še ne želi uradno govoriti.

Kot je pred kratkim povedala za Siol.net, se v vlogi novopečene mamice počuti odlično, je pa življenje bistveno drugačno, kot ga je bila vajena prej. "Nočnega vstajanja ni veliko, za zdaj imava kar srečo, saj bi lahko bilo precej drugače," je pojasnila.

Urša Bogataj je spremljala januarsko dogajanje ob skakalnici na Ljubnem, ob tem pa za Siol.net povedala, da v novi vlogi mame uživa. Foto: Siol.net

Eva Peternelj

Letošnji materinski dan bo prvič praznovala tudi vplivnica, osebna trenerka in nekdanja exatlonovka Eva Peternelj. Ta bo zanjo še posebej čaroben, saj je pred kratkim presenetila z novico, da s partnerjem Žigo Miličem pričakujeta že drugega otroka. Hčerke Ele, ki bo kmalu dopolnila eno leto, sta se razveselila aprila lani. Njen prvi porod je bil, kot je povedala sama, zelo zahteven, trajal je več kot sedem ur.

"Družina Milič se veča. Sem že povedala, da sva jaz in 'cona udobja' skregani. Še takrat, ko ne načrtujemo novih izzivov, nas najdejo sami. Dojenček številka dve, komaj čakamo, da te spoznamo," je ob naznanitvi novice, da je znova noseča, zapisala Peterneljeva. In dodala: "Mami je zdaj super, Ela se stiska in me ljubčka po trebuščku, tata ima že nekaj sivih las. Skratka, se veselimo tega norega poletja!"

Mia Golob

Zaročenka slovenskega nogometaša Andraža Šporarja je sina Julijana rodila junija lani, v času tekme v razprodanih Stožicah proti Danski. Julijan se je zaradi zapletov v nosečnosti rodil dva meseca prekmalu, "izjemno majhen, a zdrav". Kot je na svojem profilu na Instagramu zapisala Mia Golob, je morala v šestem mesecu nosečnosti namreč na nujno operacijo, potem pa je več tednov preživela v postelji.

"Obsedeno sem preštevala dneve in tedne v upanju, da bo čas tekel malo hitreje, saj so se z vsakim dnem povečale možnosti, da se bo najin otrok rodil zdrav," je pojasnila. Dodala je, da je bila nosečnost zanjo zelo težka, saj je bila ob njej samo mama, družino in prijatelje pa je videla le prek videoklicev.

Mia Golob, zaročenka Andraža Šporarja, je morala v šestem mesecu nosečnosti na nujno operacijo. Foto: Mediaspeed

Anja Osterman

Lani poleti je mamica prvič postala tudi kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman. S partnerjem Alanom Apolloniem sta se razveselila sina Arija. Kot je zapisala na svojih družbenih omrežjih, je bil to najbolj čaroben dan v njenem življenju. Po samo šestih tednih pa se je že vrnila na treninge, saj bi se rada udeležila olimpijskih iger v Parizu in tam dosegla vrhunski rezultat.

Kot je povedala v intervjuju za Siol.net, se v novi vlogi počuti izjemno: "Super je. Seveda ne morem reči, da sem vedela, kako bo. Zagotovo je drugače, a uživam vsako minuto. Že takoj po porodu sem se super počutila in ni bilo nikakršnih težav."

Kajakašica Anja Osterman je rojstvo sina opisala kot najbolj čaroben dan v njenem življenju. Foto: Boštjan Boh

Ana Pusovnik

Rojstva sina se je lani razveselila tudi vplivnica in nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški Ana Pusovnik. S partnerjem Saškom Taksom sta sinu nadela ime Taj. Kot je povedala, je njeno življenje z rojstvom sina dobilo smisel.

Korošica je leta 2022 vzbudila veliko pozornosti, saj je brez dovoljenja vstopila v Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje, tam posnela erotične fotografije in jih objavila na svojem profilu OnlyFans. Njeno dejanje je preiskovala tudi policija, kot je povedala za Siol.net, pa ni niti pomislila, da bo "nastal takšen škandal, ker sem za kuliso svojega fotografiranja uporabila učilnico v osnovni šoli".

Eva Cerar

Hči nekdanjega slovenskega premierja Mira Cerarja je mamica postala maja lani. S partnerjem, rokometašem Nikom Henigmanom, sta se razveselila deklice Leni. Rodila je v Franciji, kjer živijo že nekaj časa.

Eva Cerar ima kot diplomirana dietetičarka poslovni profil Prehrana za ženske, kjer objavlja nasvete o prehrani za zanositev, nosečnost, hormonska neravnovesja, izgubo telesne mase in menopavzo. S Henigmanom, ki je tudi član slovenske rokometne reprezentance, sta skupaj več kot dve leti.

Nekdanji predsednik vlade je lani prvič postal dedek. Njegova najstarejša hči Eva je namreč rodila deklico Leni. Foto: Mediaspeed

Maruša Ferk Saioni

Med slovenskimi športnicami, ki so se v lani preizkusile v novi vlogi, je tudi nekdanja smučarka Maruša Ferk Saioni. Ta je mamica postala septembra. Z možem in nekdanjim francoskim smučarjem Christophom Saionijem sta se razveselila rojstva prvorojenke Romi. "Za začetek bo govorila tri jezike in oboževala šport," se je ob fotografiji iz porodnišnice takrat pošalila Ferkova.

Rodila je v Franciji, natančneje v mestu Nica, kjer so si ustvarili dom. V intervjuju za Siol.net je povedala, da so se ji z rojstvom otroka prioritete v življenju povsem spremenile. "Zdaj je na prvem mestu le Romi in vse drugo se prilagodi temu. Življenje se je spremenilo, vse je podrejeno le novi članici, hkrati pa poskušam tudi vsak njen počitek izkoristiti za svoj počitek, ker lahko potem bolj kakovostno preživim čas z njo. Zdi se mi, da je napočil pravi čas za snovanje družine, in res se veselim tega novega obdobja," je pojasnila.

Praznujejo tudi izbranke Žana Mahniča, Dejana Vunjaka in Mihe Novaka

Med znanimi Slovenkami današnji materinski dan praznujejo tudi nekdanja slovenska plavalka Tjaša Vozel, igralka Lea Mihevc, žena poslanca stranke SDS Žana Mahniča, partnerka glasbenika Dejana Vunjaka, partnerka najmlajšega člana skupine Čuki Mihe Novaka in partnerka glasbenika Aleksandra Pešuta.

Med tujimi zvezdnicami pa današnji praznik prvič obeležujejo hrvaška pevka Lana Jurčević, igralke Kaley Cuoco, Lindsay Lohan, Rumer Willis, Hillary Swank, Ashley Benson in Maite Perroni ter teniška igralka Naomi Osaka. Praznujejo tudi izbranke slovenskega plesalca Aljaža Škorjanca, igralca Daniela Radcliffa in didžeja Davida Guette ter alpskih smučarjev Aksla Lund Svindala in Henrika Kristoffersena.

