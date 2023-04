Zvezdnica iz Velikih pokovcev prvič postala mama in se še bolj zaljubila #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaley in Tom sta se spoznala aprila lani in mesec pozneje potrdila, da sta v zvezi.

Pod fotografijami, ki jih je delila s svojimi sledilci na Instagramu, je zapisala: "Predstavljam vam Matildo Carmine Richie Pelphrey, novo luč najinih življenj! Presrečna in hvaležna sva za ta mali čudež."

V nadaljevanju zapisa se je zahvalila zdravnikom, medicinskim sestram, družini in prijateljem, ki so jima v zadnjih dneh "neizmerno pomagali" in dodala: "Neverjetno sva blagoslovljena. Tom, nisem si mislila, da se lahko še bolj zaljubim vate, a sem se."

Nosečnost naznanila po petih mesecih zveze

Kaley je sicer nosečnost naznanila po petih mesecih zveze s Tomom. Spoznala sta se aprila lani in mesec pozneje potrdila, da sta v zvezi. Kasneje je povedala, da je bila to "ljubezen na prvi pogled". Pred tem je bila sicer dvakrat poročena, s prvim možem slabi dve leti, z drugim pa tri leta.

Že leta 2016 je sicer v nekem intervjuju dejala, da je upala, da bo do takrat že mama, a se to ni zgodilo: "Lahko si predstavljaš, kako bo videti tvoje življenje, a se to nato odvije drugače."

