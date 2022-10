Zvezdnica iz Velikih pokovcev po petih mesecih zveze pričakuje otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Kaley Cuoco je na Instagramu razkrila, da bo mama. "Leta 2023 prihaja deklica. Sva presrečna in blagoslovljena," je 36-letnica zapisala ob nizu fotografij z možem, igralcem Tomom Pephryjem.

Igralca sta se sicer spoznala šele aprila letos in mesec pozneje potrdila, da sta v zvezi. Kaley Cuoco je pozneje izjavila, da je bila to "ljubezen na prvi pogled". Pred tem je bila sicer dvakrat poročena, s prvim možem je bila poročena slabi dve leti, z drugim pa tri leta.

Že leta 2016 je sicer v nekem intervjuju dejala, da je upala, da bo do takrat že mama, a se to ni zgodilo: "Lahko si predstavljaš, kako bo videti tvoje življenje, a se to nato odvije drugače."

