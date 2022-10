Baby boom znanih Slovenk: to so vplivnice, ki pričakujejo otroka

V zadnjem mesecu so nosečnost naznanile številne znane Slovenke, med katerimi očitno vlada pravi "baby boom". Da pričakujejo otroka, so sporočile osebna trenerka in femme fatale leta 2021 Patricia Pangeršič, slovenska vplivnica Lea Filipovič, ki jo bolje poznamo pod imenom Lepa Afna, ter vplivnica in youtuberka Lana Briški. Pred kratkim pa je to storila tudi nekdanja miss športa in modna blogerka Ajda Sitar Žumer.