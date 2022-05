"Moj delovnik? To je nekaj, kar ne obstaja." #video

Vzeli smo si nekaj prostih uric in jih ob kozarčku brezalkoholnega Heinekena 0.0 % preživeli z zanimivimi posamezniki, ki so nam razkrili tudi malce bolj osebno plat svojega življenja. Na zdravje brez alkohola. Zdaj lahko. Sodeluj v nagradni igri

Foto: Ana Kovač

Ajda Sitar Žumer je medije osvojila kot mis športa leta 2009, z leti pa se je uveljavila kot ena najbolj branih slovenskih blogerk in vplivnic. Njene objave na Instagramu spremlja več kot 55 tisoč sledilcev, ki z njo rastejo in se spreminjajo. Po dveh nenavadnih letih, ko se je tudi za Ajdo marsikaj spremenilo, saj je na začetku korone postala mama, se je spremenil tudi njen način druženja.

"Bolj sem začela zbirati ljudi in priložnosti. Prijatelji, ki jih imam, so vredni zlata in z veseljem si vzamem čas zanje. Sem družinski človek, ampak vseeno se zelo rada družim, saj potrebujem nekoga za pogovor. Moderna tehnologija je tudi meni v zadnjih dveh letih močno pomagala ohranjati stike."

Največji izziv: razporejati čas

Delo ustvarjalke vsebin je razporejeno skozi celoten dan in teden. Upravljanje časa je zanjo velik izziv, saj hči še ni v vrtcu. "Ko bo šla v vrtec, bo verjetno malce lažje. Imam veliko srečo, da imam toliko kolegic, ki mi pomagajo ustvarjati vsebine in se mi poskušajo prilagajati, tako da smo skupaj zelo učinkovite. Stvari naredimo hitro in dobro, ko pač najdemo čas za to."

Milijon prvih trenutkov Prva služba: "To je bilo snemanje reklame, ko sem bila še dijakinja. Zaslužek je bil zelo dober." Prvi avto: "Moj prvi avto je bil nissan micra. Dobila sem ga kot mis športa 2009." Prva tekma: "Moja prva atletska tekma je bil kros blizu Domžal, ko sem presenetljivo dobro tekla in sem presenetila marsikoga, tudi sama sebe. Stara sem bila 12." Prva ljubezen: "Pred dnevi sem ga srečala. Bila sva skupaj z možem in Rok, moja prva ljubezen, se je mojemu možu predstavil takole: 'Jaz sem Rok, tisti, ki je tvoji ženi ukradel prvi poljub.'" Prva jed: "Že zelo zgodaj sem znala pripraviti marsikaj. Ampak če sem čisto iskrena, nisem dobra kuharica, to raje prepustim komu, ki obvlada, pa naj bo to v restavraciji ali pa so to moji starši ali tašča." Prvo potovanje: "Prvo večje potovanje je bilo potovanje na atletsko tekmo v ZDA leta 2004, ko sem bila stara 13 let. Nismo šli samo na tekmo, ampak smo si že na poti ogledali marsikaj – od Finske do New Yorka in Niagarskih slapov. Tekma je bila v Clevelandu. Na to potovanje me vežejo res lepi spomini." Prvi trenutki v dnevu: "Nisem jutranji tip človeka in imam kar veliko srečo, da Rubi ne vstaja pred sedmo. Potem zavrtim nekaj risank, da imam še 15 minut časa zase." Prvi dan dopusta: "Zame kot za ustvarjalko vsebin se ne spremeni tako prav veliko. Vedno malo dela nesem s sabo. Potem ko se dopust zares začne, pa uživam v kopalkah, z lubenico in kozarčkom piva in se samo uležem in uživam."

Letošnje poletje v znamenju prenove doma

Foto: Ana Kovač

Pivo je poletna pijača, saj nas ohladi in osveži. Tudi Ajda se zaradi obilice sonca veseli poletja, letošnje poletje pa bo malce drugače, saj je prenova doma v polnem teku.

"Prenavljamo starejšo vrstno hišo in načrtujemo selitev v poletnih mesecih. Zato za zdaj večjih načrtov za to poletje še nimamo. Čas za dopust bo proti koncu poletja."

Najraje nazdravim z ... "Največkrat s penino, ker je klasična. Vendar je to odvisno od priložnosti. Včasih nazdravim s koktejlom, včasih s pivom, še posebej na morju. Pivo bo vedno bolj povezano s toplimi tropskimi destinacijami." Moška ali ženska pijača "Pivo je v osnovi moška pijača. Brezalkoholna različica piva, kot je Heineken 0.0, pa je pijača doječih mater. Tudi sama sem med dojenjem prisegala na brezalkoholno pivo." Pivo mora biti ... "Pivo ne sme biti preveč grenko, mora pa biti zelo hladno. Najraje izberem brezalkoholno pivo."

Ljubezen do športa želi predati naprej

Foto: Ana Kovač

Ajda Sitar Žumer je bila v najstniških letih športnica, njena disciplina je bila atletika. Zdaj je šport postavila na stranski tir, ga pa že kar malce pogreša. "Šport je včasih predstavljal velik del mojega življenja. Zdaj malce težje najdem čas in motivacijo za gibanje, saj mi ves čas primanjkuje časa." S športom je povezana tudi prek moža, ki je bil šprinter na najvišji ravni. "Zagotovo bova to ljubezen do športa poskušala deliti z Rubi. Popolnoma ji bova prepustila izbiro športa. Pomembna je samo podpora družine, ki sva je oba z možem imela v veliki meri. Moj oče je bil alpinist, mama je bila alpska smučarka in jaz očitno nisem šla po njunih stopinjah, saj sem zbrala drugo pot, pa so me vseeno zelo podpirali, kar je res veliko vredno." Foto: Ana Kovač

Pravnica s smislom za ustvarjanje

Sicer pa je Ajda doštudirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, vendar ni nikoli zares delala v tem poklicu, razen nekaj manjših priložnostnih del. Vseeno ji znanje, pridobljeno na pravni fakulteti, veliko pomeni v vsakdanjem življenju, saj ji je dal širino razmišljanja.

"Na določene zadeve imam zato malce drugačen pogled, ne samo z vidika ustvarjalca vsebin, ampak z vidika poslovne ženske oziroma nekoga, ki razume pravne določbe in pogodbe. Tako da ta študij mi je dal zelo veliko pozitivnega."

"Odvalil se mi je kamen od srca"

Zdaj se ukvarja s povsem drugim poklicem. Postala je ena od najvplivnejših ustvarjalk vsebin, ki je med oglaševalci zelo iskana. V zadnjem času se je končno znebila občutka, da mora biti vsem vedno na razpolago, saj ji je to jemalo zelo veliko energije.

"Vedno sem mislila, da moram svoje sledilce stalno obveščati o vsem, kar se mi dogaja, da moram ves čas dostavljati neke vsebine. To se je leta 2020 spremenilo in ugotovila sem, da je mogoče živeti in delati tudi brez tega ter da stalnih novih objav nihče ne pogreša. Pomembno je, da v svoje objave vložiš kreativnost in da so te vsebine zanimive tudi za druge uporabnike. To je bilo pomembno spoznanje, zaradi katerega se mi je res odvalil kamen od srca."

"To, kar ti je blizu, je najboljša podlaga za dobre vsebine"

Foto: Ana Kovač

"Vedno sem ustvarjala stvari, ki so bile blizu temu, kar se mi je takrat dogajalo v življenju. Sledilci so šli z mano po tem življenjskem popotovanju in na neki način rasli skupaj z mano – objavljala sem svoja potovanja, priprave na poroko, poročno potovanje, pričakovanje otroka in zdaj materinstvo. Ko sem se pripravljala na poroko, je bilo moje srce in delo posvečeno tej tematiki … Ljubezen do stvari, ki jih v tistem trenutku najbolj čutiš v življenju, je vedno podlaga za najboljše vsebine. Trenutno je aktualna prenova hiške in take vsebine najrajši ustvarjam in vidim, da jih imajo sledilci najraje, ker prihajajo iz srca in iz tega, kar se mi v tem trenutku dogaja."

Svoj blog je začela pisati pred desetimi leti in najprej je bil to zabaven hobi, ki je počasi prerasel v poslovno priložnost. Takrat je še študirala in blog je postal dober vir zaslužka, od česar je lahko tudi živela. Temu je potem sledil tudi njen mož, ki po Ajdinih besedah ni tako zagret glede objav na družbenih omrežjih. "Z iskrenim pogovorom lahko presežeš tudi takšne razlike. Je pa res, da je svet družbenih omrežij dinamičen, zato moraš biti ves čas v stiku s tem, kaj je trenutno 'in', kaj se dogaja in nenazadnje, kaj se obrestuje delati. Spremljam kar nekaj domačih in tujih vplivnic ter strokovnjakov na tem področju, sem v skladu s trendi, kar je težko, kadar ti primanjkuje časa. Časa pa ni nikoli dovolj. Nekje pa so seveda tudi meje, ki jih že zaradi sebe ne bi želela prestopati," je dodala Ajda, ki energijo in ideje za svoje objave črpa iz svojega življenja.

