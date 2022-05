Osebna trenerka, ki je pred kratkim odkrila svoje poslanstvo

Ko se temperatura približa 20 stopinjam Celzija, odpremo omaro z oblačili in preverimo, kaj bomo nosili letos poleti. Odpremo pa tudi spletne strani z najboljšimi destinacijami, ki jih bomo letos končno obiskali, in si naredimo seznam prostih koncev tedna, ki jih želimo preživeti v družbi prijateljev in družine. Nekaj prostih tednov pustimo za spontana srečanja, ki navaden dan spremenijo v praznik – praznik druženja, prijateljstva, povezanosti, nasmehov in objemov.





Na zdravje brez alkohola. Zdaj lahko. Vzeli smo si nekaj prostih uric in jih ob kozarčku brezalkoholnega Heinekena 0.0 % preživeli z zanimivimi posamezniki, ki so nam razkrili tudi malce bolj osebno plat svojega življenja.

Osebna trenerka Patricia Pangeršič, ki se je pred kratkim vrnila s počitnic na Jamajki, trenutno pa se intenzivno ukvarja s svojo Fit Akademijo, si je po napornem dnevu vzela nekaj časa za pogovor z nami. Izvedeli smo, kako se sprosti po napornem delovniku, koliko ji pomeni druženje in s kakšnimi izzivi se sooča v poslovnem in zasebnem življenju, ki ju spretno prepleta.

Šport je bil že od nekdaj njena najljubša aktivnost, ki pa jo je z veliko truda spremenila v uspešno poslovno zgodbo – v njeni Fit Akademiji veliko ljudi poišče navdih za spremembo življenjskega sloga in popolno telesno preobrazbo. Med epidemijo covid-19 je ugotovila, da tudi prek interneta lahko dela s svojimi strankami in tako ni omejena na lokacijo. Ker ji je tak način ustrezal, se je odločila za samostojno pot.

Foto: Jan Lukanović

"Najlepši leti mojega življenja"

"Po eni strani sta bili to mogoče celo najlepši dve leti mojega življenja. Ko smo bili prisiljeni ostati doma, sem kar nekako na novo zaživela oziroma se rodila. Takrat sem videla, da se mi v fitnes ni več treba vrniti. Kar naenkrat sem imela več časa za snemanje vadb, spletno osebno trenerstvo in razna izobraževanja," je navdušeno povedala Patricia, ki je pred dnevi s fantom Tilnom kupila nove poslovne prostore v Celju, kar bo njun posel popeljalo na neko novo raven.

"Najbolj sem vesela, ker imava zdaj končno svoj prostor za snemanje vodenih treningov, za vse naše programe in za Fit Akademijo."

Čas za preobrazbo − čas, ko imajo osebni trenerji največ dela

Pred poletjem so osebni trenerji še posebej zasedeni, saj prihaja obdobje, ko si vsi želimo malce preoblikovati postavo, shujšati in se pravilno prehranjevati, pa pri tem potrebujemo malce spodbude.

"Pri nas je delovno zatišje samo julija, saj se avgusta že začnejo priprave na novo leto. Veliko ljudi poleti vidi, da niso tako zadovoljni sami s seboj in vedo, da je bolje začeti vadbo čim prej, še pred zimo," dodaja Patricia in prizna, da si takrat, ko je prosta, zelo rada vzame čas za prijatelje in družino, saj ji druženje pomeni zelo veliko.

Življenje brez prijateljev je prazno

Foto: Jan Lukanović

Šele zdaj smo po mnenju Patricie dojeli, kako je pomembno, da si vzamemo čas za prijatelje.

"Vsi moramo nadoknaditi zamujeno. Ko imava čas, se dogovoriva za skupna kosila, dobre večerje, rada greva s prijatelji na kakšen koncert. Res se trudiva negovati te odnose, ker so nama zelo pomembni." Kot pravi, je njeno življenje prazno brez prijateljev, ki jih zelo hitro začne pogrešati.

"Sem zelo ekstrovertirana oseba in verjetno zato potrebujem toliko dobre družbe. Midva si, kljub temu da imava zelo veliko dela, vseeno zvečer znava vzeti čas za najbližje prijatelje. Po telefonu smo tako ali tako vedno na zvezi, ko sva pa na Štajerskem, se morava vsaj enkrat ob koncu tedna dobiti na zajtrku ali kavici, zvečer pa na večerji."

Osebno in poslovno življenje v stalnem prepletu

Prepletanje poslovnega življenja in osebnega zadovoljstva gre nekaterim zelo dobro od rok, drugi se pri tem malce bolj lovijo, spet nekomu pa to predstavlja poseben izziv, ki ga lahko uspešno spelje z veliko kompromisi.

Zdi se, da Patricia kot zelo spreten kapitan krmari med zahtevnim osebnim trenerstvom, Fit Akademijo in sproščenim uživanjem s prijatelji in partnerjem. Po eni strani je dejstvo, da sta oba vpeta v isto dejavnost, velika prednost, po drugi strani pa jima to lahko predstavlja veliko obremenitev medosebnega odnosa.

"Ko popoldne delava, odgovarjava na elektronsko pošto in pripravljava vsebine, pogledava na uro, in ko vidiva, da je že devet zvečer, si rečeva, zdaj pa morava res zapreti računalnik. Takrat moram preklopiti s poslovnega v osebni, intimni odnos. V tem primeru nama velikokrat na pomoč 'priskoči' kozarček piva ali pa šampanjec, če imava kakšno posebno priložnost."

Pivo, morska pijača

Foto: Jan Lukanović

Sicer si s pivom, ki ga rada zmeša s kokakolo, zelo rada postreže poleti na morju. To je tudi njena prva asociacija na pivo: "Morje, poletje. Vidim se na blazini, sredi bazena ali v morju, s kozarčkom piva in uživam ter mi je vseeno za ves svet."

"Najboljši občutek, ko naredim prvi požirek piva, je na morju. So trenutki, ko hladno pivo resnično prija. Najpomembnejše je, da je mrzlo, in počitnice so res odlična priložnost, da si privoščim kozarček te hladne pijače."

Tako se je pred kratkim vrnila s počitnic na Jamajki, kjer je uživala v raziskovanju otoka, druženju z domačini, ki so jo navdušili s svojo izjemno odprtostjo. "Ženske na ulici ne skoparijo s komplimenti, kot so odlično si videti, čudovita obleka in tako dalje. Tam sem doživela pristno iskrenost in nalezljivo navdušenje." Med obujanjem spominov že načrtuje nova potovanja, saj ji ta del življenja pomeni zelo veliko, poleg tega pa resnično obožuje tropske kraje, kamor se vedno rada vrača. Mimogrede, na Jamajki je prav tako marsikateri večer nazdravila s kozarčkom Heinekena v roki.

Ko ima tudi pivo posebno zgodbo v Patriciinem življenju

Seveda so bili tudi trenutki, ko je prisegala na brezalkoholno pivo. Ko je izvedela, da je noseča, so se ravno odprli lokali in vsi so hiteli ven, zabave so si sledile druga za drugo. Patriciina nosečnost sicer ni bila uspešna, saj je kmalu žal doživela splav, dnevi ko je izvedela, da je zanosila, pa so bili polni pričakovanja in vesela. S prijatelji se je odpravila na pustovanje na Ptuj, in ker je želela nazdravljati s pivom, si je privoščila brezalkoholni Heineken 0.0 %. "Začetno nosečnost sem prikrila z brezalkoholnim pivom in sem lahko veselo nazdravljala ves večer, pa nihče ni vedel, da sem noseča, saj sem to takrat še skrivala," nam je zaupala vedno nasmejana in optimistična Patricia.

"O tem mi ni težko govoriti, ker sem to v sebi predelala," še dodaja in njen iskreni nasmeh nam razkrije v prihodnost zagledano mlado žensko, ki se veseli vseh prihodnjih izzivov.

