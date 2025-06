Po uničujočem požaru in približno letu dni mirovanja se v objekt že selijo prvi najemniki. Kot so ob današnjem odprtju sporočili iz podjetja Grafist, ki je tudi lastnik in upravljavec objekta, so škodo po lanskem uničujočem požaru izkoristili kot priložnost za temeljito posodobitev.

Lido Portorož je zasnoval arhitekt Zdenko Nemec iz A+Biro Nemec, ki je ob moderni zasnovi poskrbel, da objekt ostaja zvest prvotni urbanistični viziji arhitekta Eda Mihevca.

Začetek novega poglavja

Guberac verjame, da je Lido Portorož lahko tudi primer dobre prakse, ki z obnovo ustvarja dodano vrednost za širše lokalno okolje. Foto: Grafist "Veseli smo, da je iz pepela zrasel moderen, privlačen ambient, ki izhaja iz vizije funkcionalnosti in dodane vrednosti za uporabnike. Velik poudarek je na visokih standardih – kar zadeva estetiko, materiale, pa tudi tehnične in varnostne zahteve. Objekt je kot nalašč za novo poglavje v turistični zgodbi Portoroža in širše regije," je ob slovesnem odprtju poudaril lastnik in direktor podjetja Grafist Ante Guberac. Ta verjame, da je Lido Portorož lahko tudi primer dobre prakse, ki z obnovo ustvarja dodano vrednost za širše lokalno okolje.

Na skoraj dva tisoč kvadratnih metrih novih površin bodo najemniki poskrbeli za različno ponudbo, od kulinarike do zabavno-družabnih vsebin ter ponudbo doživetij.

Kot so navedli pri Grafistu, bo med najemniki Kempinski, ki bo v prihodnjih mesecih v objektu vzpostavil svojo restavracijo. Že v kratkem bo ponovno zaživel koktejl in lounge bar Alaya, svojo ponudbo bodo predstavile tudi Soline, v ponudbi bodo izdelki istrske destilarne Aura, v objekt je vključena pekovska ponudba podjetja Mlinar, mednarodno uveljavljena sladoledarna Aroma in modni butik, v teku pa so še pogovori z dodatnimi partnerji.

Odprtje pred glavno turistično sezono

Zadovoljstvo je ob odprtju prenovljenega objekta izrazila tudi direktorica Turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič. "Veseli nas, da je lastnik v tako hitrem času dosegel, da pred glavno turistično sezono odpiramo zelo pomemben objekt, ki pomeni dodano vrednost za kakovost naše turistične ponudbe," je, kot so navedli pri družbi Grafist, dejala Gržinič.

Pozdravila je tudi nadaljevanje z obnovo sosednjega objekta. "Na ta način skupaj, tudi z Občino Piran, ki je letos že veliko naredila na področju infrastrukture, in Okoljem Piran, gradimo novo zgodbo naše destinacije," je dodala.

Podjetje Grafist namreč v jeseni načrtuje začetek prenove sosednjega objekta Figarola / Ljubljana, ki bo v podobnem slogu ponudil še dodatnih 2.400 kvadratnih metrov površin, namenjenih vsebinam, zasnovanim posebej za butično destinacijo, kot je Portorož. V objekt bodo umestili butične trgovinice, restavracijo in tudi igralnico, skupno pa bo objekt ponudil delovna mesta za približno sto oseb.