Očala po meri vaših oči – zakaj je strokovno svetovanje ključno?

Dinamika življenja nas vseh je iz leta v leto hitrejša. Rezultati tega so poplava informacij, storitev in ponudbe najrazličnejših izdelkov, za katere sprejemamo odločitve na podlagi cenovne privlačnosti in kratkih mnenj uporabnikov s spleta. Velikokrat pa si je težko priznati, da bi se bilo bolje posvetovati z nekom, ki pozna to področje, saj bi bili tako deležni kakovostnih rešitev za naše osebne potrebe. Enako velja za nakup in izbiro očal. Ste vedeli, da vgradnja stekel v okvir ni odvisna le od dioptrije in medzenične razdalje, temveč tudi od pozicije okvirja na vašem obrazu? Veste, da je pravilna vgradna višina stekel lahko rešitev za vaše težave z vidom kljub pravilni dioptriji?

V času, ko se tempo življenja nenehno pospešuje, sprejemamo številne odločitve na hitro – pogosto na podlagi cene ali kratkih spletnih mnenj. Vendar pa pri pomembnih odločitvah, kot je izbira očal, hitre rešitve ne zagotavljajo kakovosti. Prav tu pride do izraza pomen strokovnega svetovanja. Foto: Rodenstock

Digitalizacija je spremenila naš odnos do reševanja problemov in s tem vpliva na kakovost življenja. Zaradi cenovne in časovne bližnjice nam je precej privlačna, nihče pa ne pomisli, ali je dejansko tudi pravilna z vidika oči. Nakup in izbira očal veljata za postopek, pri katerem si uporabnik mora vzeti čas in z obiskom optike ter strokovnega posveta poskrbeti za kakovosten pogled na svet.

Kaj pa višina pogleda?

Velikokrat so predvsem enožariščna očala, torej očala samo za "daleč" ali "blizu", zanemarjena z vidika pravilne vgradnje očalnih leč. Kadar se nekdo odloči za nakup prek spleta, nikoli ne bo deležen strokovnega mnenja in smernic o tem, ali se okvir prilega tako, da je montaža očalnih stekel sploh pravilna in mogoča. Zaradi tega je potreba po tem, da se obišče optiko, še toliko večja.

Kljub pravilni dioptriji in medzenični razdalji se pozablja omeniti tudi višino vgradnje. Gre za razdaljo od spodnjega dela okvirja do zenice. Pravilna izmera le-te pa brez pravilne postavitve ter prileganja okvirja na obraz in točne označitve optika najverjetneje ne bo prinesla po meri stranke izdelanega produkta. Njena netočnost pa se bo največkrat izkazala z nelagodjem pri nošenju očal.

Vse skupaj si lahko lažje predstavljamo na način tarče. Če predstavlja sredina tarče našo zenico in edina pravilna točka očalnega stekla puščico, pomeni, da bližje, kot bomo zadeli sredino, bolj bomo nagrajeni z ostro, čisto in predvsem pravilno sliko.

Domen Klinc, diplomirani optometrist iz Optike Klinc: "Kadar se nekdo odloči za nakup prek spleta, nikoli ne bo deležen strokovnega mnenja in smernic o tem, ali se okvir prilega tako, da je montaža očalnih stekel sploh pravilna in mogoča." Foto: Optika Klinc

Optika Klinc - družinsko podjetje s 30 letno tradicijo

V Optiki Klinc so ponosni, da so na Koroškem uradni ponudnik vrhunskih korekcijskih očal Rodenstock, ki s pomočjo napredne tehnologije postavljajo nove temelje biometrične natančnosti.

Dejstvo je, da individualizacija korekcijskih očal postaja vse pomembnejši del sodobne optike. In kot se stroka zaveda že nekaj časa, tudi vedno več posameznikov, ki nosijo očala, spoznava, da enotne rešitve ne ustrezajo vsem, saj so potrebe posameznikov različne in edinstvene. Očala, prilagojena specifičnim potrebam vida in življenjskemu slogu posameznika, ne izboljšujejo le ostrine vida, ampak prispevajo tudi k boljšemu celostnemu doživetju. Prilagojena očala omogočajo večje udobje pri vsakodnevni uporabi, zmanjšujejo obremenitev oči in izboljšujejo kakovost življenja.

V dobi, ko sta personalizacija in natančnost vse bolj cenjeni, individualizacija korekcijskih očal predstavlja pomemben korak naprej v skrbi za zdravje vida. Foto: Rodenstock

Posvet, ki ga splet ne more nadomestiti

Zdravje oči je pogosto spregledano, dokler se ne pojavijo težave – a vid je eden najpomembnejših čutov, ki vpliva na kakovost našega vsakdana. Pravilno izbrana očala niso le modni dodatek, ampak pomemben del skrbi za oči. Obisk optika ni zgolj formalnost, temveč priložnost za strokovni pregled, natančne meritve in nasvet, ki ga splet ne more nadomestiti. Vzeti si čas za oči pomeni vlagati v boljši, bolj jasen pogled na svet – danes in dolgoročno.

Želite spoznati rešitve podjetja Rodenstock? Korekcijska stekla (in okvirje) Rodenstock ponujajo številni optiki po državi, tudi Optika Klinc iz Koroške (Dravograd in Mežica). S strokovnim znanjem in osebno obravnavo zagotavljajo, da boste dobili očala, ki resnično ustrezajo vašim očem – in vašemu življenju. Optika Klinc POSLOVALNICA MEŽICA MALGAJEVA 1c, 2392 MEŽICA Tel. št.: 041 962 028 / 02 82 35 143 E-pošta: optika.klinc@gmail.com POSLOVALNICA DRAVOGRAD MEŽA 10, 2370 DRAVOGRAD Tel. št.: 041 962 028 / 02 62 05 510 E-pošta: optika.klinc@gmail.com

Avtor strokovnega dela besedila: Domen Klinc, diplomirani optometrist iz Optike Klinc (Mežica in Dravograd)