Številke naraščajo: miopijo bi lahko imela že polovica svetovnega prebivalstva

Število kratkovidnih otrok strmo narašča, strokovnjaki pa opozarjajo, da bi lahko do sredine stoletja miopijo imela že polovica svetovnega prebivalstva. Kaj povzroča to epidemijo kratkovidnost pri najmlajših in kako lahko starši ukrepajo? To je v tokratnem Spotkastu preverjala Eva Cimbola, ki je gostila Darka Andriča, direktorja Rodenstock Slovenija , in Iva Rimca , magistra optometrije iz Optike Rimc Ljubljana in Brežice .

Kaj je miopija?

Kratkovidnost ali miopija je očesna napaka oz. bolezen, pri kateri lahko ljudje predmete na blizu vidijo jasno, oddaljeni predmeti pa so videti nekoliko zamegljeni. Razloga sta predolgo očesno zrklo ali prestrmo ukrivljena roženica (prozorna sprednja ovojnica očesa). Običajno se pojavi nekje med 7. in 14. letom starosti ter lahko narašča vse do 26-leta. "Miopija je multifaktorska težava, kar pomeni, da ni le enega dejavnika, ki bi jo povzročal. Genetika igra pri tem zelo pomembno vlogo. Če je eden od staršev kratkoviden, ima otrok trikrat večjo verjetnost, da bo tudi sam razvil kratkovidnost, medtem ko se ta verjetnost pri dveh kratkovidnih starših poveča na sedemkrat. Ta podatek bi morali starši upoštevati, saj je prav genetska predispozicija pomemben dejavnik, ki vpliva na odločitev za pravočasne preglede vida," uvodoma pojasni Ivo Rimc, magister optometrije iz Optike Rimc Ljubljana in Brežice.

Foto: Jan Lukanović

Ne le genetika, tudi zunanji dejavniki so prav tako ključnega pomena pri razvoju miopije. Ivo Rimc poudarja, da današnje generacije otrok, predvsem generacija Z, preživijo preveč časa v zaprtih prostorih in premalo časa na prostem, tudi z vidika uporabe raznoraznih naprav pa je vsakdan današnjih otrok precej drugačen kot nekoč. "Pomembno je, da starši vedo, da težava ni le v uporabi tehnologije (računalniki, tablice, telefoni), ampak predvsem v prekomerni izpostavljenosti bližinskemu delu in dolgotrajnem bivanju v zaprtih prostorih brez dovolj naravne svetlobe. Kako to vpliva na oko? Oko akomodira, kar pomeni, da se očesna leča prilagodi, da izostri sliko na različnih razdaljah. Pri gledanju na blizu se mora leča zadebeliti za približno 2,5 dioptrije, da omogoči jasen vid. Ko otroci preživijo več ur pri šolskem delu na blizu, berejo knjige, nato pa še uporabljajo telefone in tablice brez dovolj naravne svetlobe, se očesno zrklo podaljša, kar je glavni vzrok za nastanek miopije. Če na hitro razložimo, kaj je kratkovidnost – gre za kombinacijo dveh glavnih dejavnikov: strme roženice (prozorne plasti na zunanji strani očesa) in dolžine očesnega zrkla. To sta ključna elementa, ki vplivata na razvoj kratkovidnosti," razloži Ivo Rimc.

Kako hitro narašča miopija?

Kaj o naraščanju kratkovidnosti pravijo številke? Brien Holden Vision Institute, neodvisna raziskovalna organizacija, napoveduje, da bo do leta 2050 kar pet milijard ljudi na svetu kratkovidnih, kar pomeni, da se bo delež kratkovidnih ljudi skoraj podvojil. "Trenutno je ta delež pri približno 33 odstotkih svetovnega prebivalstva. Če se bo ta trend nadaljeval, bo Azija še vedno močno prednjačila, vendar se bosta tudi Evropa in zahodni svet postopoma približevala tem številkam. Skrb vzbujajoče pa je tudi, da bo od teh pet milijard kratkovidnih ljudi kar ena milijarda visoko kratkovidnih, kar pomeni resne težave za zdravje oči," pove Ivo Rimc.

Darko Andrić se s sogovornikom strinja: "Da, lahko rečemo, da gre skoraj za pandemijo kratkovidnosti v svetu. To pa predvsem zato, ker je način življenja danes bistveno drugačen kot pred desetimi ali dvajsetimi leti. Otroci imajo predmete in zaslone bistveno bližje očem, njihov fokus je pogosto usmerjen v bližinsko delo. Če pogledamo obdobje, o katerem govorimo, v letu 2000 je bilo zabeleženih 22 odstotkov kratkovidnih ljudi, do leta 2050 pa se pričakuje, da bo ta delež narasel na 50 odstotkov svetovnega prebivalstva." To potrjuje, da kratkovidnost strmo narašča, kar je znak, da gre za resen trend, ki zahteva pozornost in ukrepanje.

Foto: Jan Lukanović

Kako nasloviti miopijo?

Starši imamo ključno vlogo pri omejevanju uporabe elektronskih naprav, a hkrati se moramo zavedati, da naši otroci odraščajo v digitalni dobi, kjer popolnoma preprečiti stik s tehnologijo ni realno. Darko Andrić poudarja, da je čas uporabe elektronskih naprav pri otrocih treba omejiti, vendar je eden najboljših načinov, kako preprečiti razvoj miopije, da otroka spodbujamo k preživljanju časa na prostem. "Pomembno je, da gleda oddaljene objekte, se igra na svežem zraku in razvija naravno sposobnost prilagajanja vida na različne razdalje. Tako lahko učinkovito zmanjšamo tveganje za razvoj kratkovidnosti. Starši moramo resnično zavestno odložiti telefon in preživeti čim več časa zunaj, saj otroci posnemajo naše navade," pove Darko Andrič.

A tu ne gre zgolj za telefon. "Težava ni samo telefon, težava je bližina. Ne glede na to, ali gledajo v telefon, tablico, knjigo ali zvezek – oči so ves čas osredotočene na bližinske predmete, kar povzroča stalno akomodacijo in posledično vpliva na napredovanje miopije. Živimo v dobi umetne inteligence. AI prihaja. Starši imamo v prvi vrsti odgovornost, da svoje otroke izobrazimo o tehnologiji in njenih vplivih. Ne gre le za omejevanje uporabe, ampak za odprt pogovor. Otroci lahko razumejo več, kot si mislimo, če jim znamo stvari pravilno predstaviti. Mislim, da smo dovolj zreli, da pri sebi doma, individualno, pri svojem otroku odpremo ta pogovor. Ne govorim o medijski revoluciji, ampak o tem, da se starši usedemo s svojim sinom ali hčerko in se iskreno pogovorimo. Prepričan sem, da bo rezultat zelo dober – ne samo za miopijo, ampak še veliko širše," ocenjuje Ivo Rimc in dodaja: "Moj glavni nasvet glede kratkovidnosti bi bil – pojdimo ven, pojdimo ven! Naravna svetloba in gledanje v daljavo sta ključna za zdrav razvoj vida. Športi z žogo so odlični, ker pri njih oko sledi žogi ter se dekompenzira in akomodira na različne razdalje. Kakršnakoli športna aktivnost, kjer je potrebna vizualna dinamika, pomaga pri sproščanju očesne napetosti. Pomembno je, da ne gledamo ves čas na blizu – tudi če šport poteka v zaprtih prostorih, je že bolje, kot da bi ves dan preživeli za knjigo ali ekranom. V vsakem primeru velja – zaprti prostori ponovno pomenijo akomodacijo. Spet smo v okolju, kjer je razdalja omejena na nekaj metrov, kjer je največkrat prostor dolg dva metra, in spet nekaj fokusiramo na bližino. Eden izmed koristnih nasvetov za starše je pravilo 1:1 – če otrok po šoli, kjer je že več ur osredotočen na bližinsko delo, pride domov in takoj nadaljuje z branjem knjige ali uporabo telefona, je to prevelika obremenitev za oči. Zato priporočamo: ena ura domače naloge – ena ura pavze ali 30 minut bližinskega dela – 30 minut pavze," pravi Ivo Rimc.

Foto: Jan Lukanović

Pripomočki in ukrepi za upočasnitev miopije pri otrocih

Poleg navedenih priporočil obstajajo tudi sodobni pripomočki, ki lahko pomagajo pri upočasnjevanju njenega napredovanja. "Rodenstock ponuja terapevtska-korekcijska očala, ki ne le da korigirajo dioptrijo, ampak tudi prisilijo oko, da se osredotoči na pravilno fokusirano območje. Gre za očala z dioptrijo v samem centru korekcijskih stekel. Na periferiji korekcijskih stekel se dioptrija progresivno spreminja po horizontali. Če si predstavljamo ta korekcijska stekla na nosu – na notranji, nazalni strani (proti nosu) dioptrija narašča do plus dve dioptriji, na zunanji strani (proti ušesu) pa do plus 2,5 dioptrije. Ko otrok pogleda nekoliko postrani, zazna motnje ali nekoliko drugačno, manj ostro sliko. Ta optični učinek povzroči, da ga možgani in oko samodejno silijo, da pogleda skozi osrednje, fokusno območje, kjer je dioptrija pravilno izostrena. Poleg teh korekcijskih očal obstajajo še druge možnosti, ki lahko učinkovito upočasnijo napredovanje miopije. Pomembno je, da starši sodelujejo z licenciranimi strokovnjaki, ki bodo skupaj izbrali najučinkovitejše rešitve glede na starost in stanje otroka. Zgodnje ukrepanje in redni pregledi so ključnega pomena za ohranjanje zdravja vida, saj lahko preprečijo resnejše težave z vidom v prihodnosti," ocenjuje Darko Andrič.

Miopija in pregled – pomen merjenja aksialne dolžine očesnega zrkla

Ko govorimo o kontroli miopije, je ključno, da opravimo temeljit pregled vida. "Če povzamemo – ko greste v optiko ali ambulanto na pregled, je ključno, da se najprej preveri, ali sploh gre za miopijo ali morda za krč akomodacije ali skrito škiljenje na mrežnici. Po domače – ali imamo sploh težavo s kratkovidnostjo ali ne. Absolutno naslednji nujni korak je merjenje aksialne dolžine očesnega zrkla. To bom ponovil še enkrat – aksialna dolžina mora biti izmerjena. Šele ko imamo ta podatek, se lahko začnemo pogovarjati o tem, ali je otrok kandidat za kontrolo miopije in ali bi bilo smiselno poseči po specializiranih steklih, kontaktnih lečah ali drugih metodah. Z rednimi meritvami in kontrolami lahko miopiji pritisnemo ročno zavoro, da ne napreduje iz minus ena na minus pet. Pomembno je razumeti, da miopija raste in je ne moremo popolnoma ustaviti, lahko pa jo upočasnimo. Če dosežemo, da se namesto do minus pet dioptrija ustavi pri minus 2,5, smo naredili ogromno za kakovost življenja tega otroka. Minus ena ali 1,5 pomeni, da lahko še vedno vidi svet okoli sebe, ko sname očala. Pri minus pet pa je situacija popolnoma drugačna – brez očal ali leč je vse megleno in s tem je vidna funkcija bistveno bolj omejena," razloži Ivo Rimc.

Foto: Jan Lukanović

"Ta tema je dokaj nova in večina staršev te problematike ne pozna oziroma se z njo še ni srečala. Pogosto slišimo pripombo, da so taka korekcijska stekla precej draga, vendar je pomembno razumeti, da ne gre le za klasična stekla, ki zgolj korigirajo dioptrijo – ta stekla so hkrati terapevtska. Če optik, optometrist ali oftalmolog staršem pravilno razloži, kakšne posledice lahko ima miopija v kasnejšem življenju in s kakšnimi boleznimi oči se lahko otrok kot odrasla oseba sooča, potem starši to lažje razumejo in se odločijo za ustrezne ukrepe. Ključno je, da se prehitremu napredovanju dioptrije pravočasno posvetimo, saj je vsako nekontrolirano poslabšanje slabo za zdravje vida na dolgi rok," svetuje direktor podjetja Rodenstock Slovenija.

V Optiki Rimc vsakemu otroku, ki je kandidat za kontrolo miopije, sicer najprej ne predpisujejo takoj pripomočkov za nadzor kratkovidnosti. "Ključnega pomena je, da najprej zagotovimo točno korekcijo minusa in izmerimo aksialno dolžino očesa. Prvo meritev opravimo, nato jo ponovimo čez tri mesece, spet čez tri mesece in nato še četrtič v enem letu. Tega merjenja ne zaračunavamo, saj ga obravnavamo kot empirični podatek za raziskavo na biometru, ki je izjemno natančen aparat za merjenje dolžine očesnega zrkla. Ko opazimo referenčne skoke – če se aksialna dolžina poveča za več kot 0,3 milimetra ali če dioptrija naraste za več kot 0,5 dioptrije v enem letu ali treh mesecih – takrat začnemo razmišljati o ukrepih in se odločimo za ustrezne metode nadzora miopije. Če gre za očala, posežemo po steklih MyCon od Rodenstocka, ki so zasnovana posebej za upočasnjevanje napredovanja kratkovidnosti," pove Ivo Rimc iz Optike Rimc, kjer s podjetjem Rodenstock sodelujejo že več kot 50 let, ko je mati Iva Rimca omogočila začetek sodelovanja s tem uglednim nemškim podjetjem. "Rodenstock je podjetje, ki je družini pomenilo zaupanje, saj so vedno cenili nemško kakovost ter in-house proizvodnjo – Rodenstock vse proizvaja v lastni tovarni, kar je ena izmed njihovih ključnih odlik," sodelovanje z podjetjem Rodenstcok povzame Ivo Rimc.

Estetski vidik pri izbir očal

V pogovoru sta sogovornika izpostavila tudi pomembnost estetskega vidika pri izbiri očal, v prvi vrsti za otroke. Darko Andrić je pojasnil, da pri Rodenstocku ponujajo rešitve za estetske pomisleke, saj omogočajo tanjšanje stekel, tudi za terapevtska očala. "Imamo različne indekse loma stekel – osnovni indeks je 1,5, nato pa ponujamo tanjša stekla z indeksom 1,6 in še tanjša. To omogoča otrokom, da nosijo očala, ki niso debela, kar pomeni, da se lahko izognejo težavam pri sprejetju očal med sovrstniki. Pomembno je, da so očala estetsko privlačna in funkcionalna, saj tako otrok lažje sprejme njihovo nošenje."

Foto: Jan Lukanović

Ivo Rimc sicer opaža, da je odpor do nošenja očal pogostejši pri fantih, medtem ko pri dekletih očala včasih postanejo celo modni trend, kar je pogosto posledica vpliva družbenih omrežij. Pri tem poudarja, da je pomembno, da otroci očala sprejmejo kot nekaj pozitivnega, tudi kot modni dodatek, če jih obdarimo s pravimi okvirji. Strinjata se, da je lahko pri športu, predvsem pri športih z žogo, nošenje očal svojevrsten izziv. "V teh primerih se priporočajo kombinacija mehkih kontaktnih leč in očal, saj so to specializirane kontaktne leče za nadzor miopije, ki jih lahko prilagodijo le strokovnjaki z licenco. Otroci te leče nosijo pri športnih aktivnostih, preostale dni pa očala. Ta pristop je zelo uspešen, saj ga otroci hitro sprejmejo," pojasnjuje Darko Andrič.

Kombinacija kontaktnih leč in očal ni uporabna samo za otroke, ampak tudi za odrasle, saj omogoča optimalno prilagoditev potrebam, kot so dnevne aktivnosti in daljše vožnje. "Kontaktne leče so priročne za vsakodnevno uporabo, vendar je pri daljših vožnjah bolj smiselno nositi očala, saj kontaktne leče izsušijo oko, kar lahko povzroči nelagodje po daljšem času nošenja. Celoten pristop k izbiri očal in kontaktnih leč za otroke je torej ključen za zagotavljanje udobja in sprejemanja pripomočkov, saj estetski in praktični vidiki igrajo ključno vlogo pri tem, da otrok očala sprejme kot naravno in koristno izbiro za svoje zdravje vida," svetuje Ivo Rimc.

Vpliv modre svetlobe, ki jo oddajo zasloni naprav, in zaščitna očala

Tematika podkasta so bila tudi t. i. zaščitna očala, ki postajajo vse bolj priljubljena zaradi svojega potenciala pri zaščiti oči pred škodljivo modro svetlobo, ki jo oddajajo zasloni računalnikov, telefonov in drugih elektronskih naprav. Darko Andrić je pojasnil, da zaščitna očala dejansko lahko preprečijo vstop škodljive modre svetlobe v oči. "To dosežemo z uporabo antirefleksnih premazov na korekcijskih steklih, ki zmanjšajo količino te svetlobe, ki vstopa v oko. Ena od naprednih rešitev, ki jo ponuja Rodenstock, je Pro 410, poseben material, ki omogoča, da zaščitimo oči pred škodljivo svetlobo, a hkrati omogoči, da oči prejemajo svetlobo, ki je nujna za zdravo delovanje. Pro 410 je še posebej koristen, saj preprečuje nastanek ali zmanjšuje možnost nastanka poškodbe rumene pege, ki je ključna za ostrino vida."

Ivo Rimc je dodal, da raziskave še niso dokazale, da modra svetloba škoduje zdravju oči, vendar pa so potrdile, da vpliva na spanje in razgradnjo hormona melatonina, kar lahko povzroči težave pri tem, da zaspimo. "Zato so taka Blue Blocker očala priporočljiva pri delu z zasloni, še posebej zvečer, saj pomagajo zmanjšati vpliv svetlobe na spanje. Pomembno pa je, da so ta očala kvalitetna, saj nekateri Blue Blockerji preveč omejijo spekter modre svetlobe, kar ni dobro za oko."

Pri tem je opozoril, da če cel dan nosimo zaščitna očala za modro svetlobo, lahko to prepreči tudi prejemanje naravne svetlobe, kar ni priporočljivo. "Če damo otroku Blue Blocker leče in hkrati še minus steklo, preprečimo naravno svetlobo, kar lahko negativno vpliva na razvoj oči. Za izboljšanje spanca in preprečitev napetosti oči je bolj priporočljivo nositi dvojna očala, ki omogočajo zaščito oči pred zasloni in hkrati spodbujajo naravno svetlobo. Generalno gledano pa velja, da se pri delu z napravami trudimo zavestno mežikati, saj to pomaga ohranjati zdravo vlažnost oči. Prav tako je priporočljivo, da se v primeru težav z napetostjo oči opravi dobro preiskavo vida, saj lahko pravočasno odkritje težav pripomore k njihovemu učinkovitemu obvladovanju," dodaja Ivo Rimc.

Foto: Jan Lukanović